LVBP: Tiburones sigue castigando al pitcheo de Cardenales (En vivo)

El estadio Universitario vuelve a ser el escenario ideal para albergar una final de la LVBP. En esta ocasión, los Tiburones de La Guaira harán todo lo posible para pegar primero ante un rival complicado como los Cardenales de Lara.

Durante el Round Robin, el conjunto escualo derrotó en los dos primeros compromisos a los crepusculares en el Antonio Herrera Gutiérrez. Sin embargo, las cosas cambiaron totalmente en el recinto ucevista, ya que los larenses terminaron imponiéndose en los dos juegos.

Para esta noche, el manager Oswaldo Guillén no se guardó nada en un lineup lleno de poder, el cual contará con Ricardo Pinto (1-1 | 4.26 EFE) como su abridor.

Por su parte, el estratega Henry Blanco cuenta con bastante experiencia en su roster, entre ellos su lanzador de hoy Jhoulys Chacín (1-0 | 4.05 EFE), quien tratará de frenar a los de casa.

Incidencias del juego

Inning 1 (parte alta): Ildemaro Vargas batea rodado de out a primera base. Jecksson Flores se poncha tirándole. Rangel Ravelo batea elevado de out a jardinero derecho.

Cardenales 0 - Tiburones 0

Inning 1 (parte baja): Maikel García pega sencillo con línea a jardinero central. Alcides Escobar batea rodado batea para doble matanza. Harold Ramírez se poncha sin tirarle.

Cardenales 0 - Tiburones 0

Inning 2 (parte alta): Hernán Pérez batea línea de out a jardinero central. Ángel Reyes batea rodado de out a primera base. Gorkys Hernández pega sencillo con línea a jardinero izquierdo. Juniel Querecuto batea rodado de out suavemente a segunda base.

Cardenales 0 - Tiburones 0

Inning 2 (parte baja): Wilson García pega doble con línea a jardinero derecho. Yasiel Puig batea elevado de out a jardinero derecho. Luis Torrens out con elevado de sacrificio, García anota. Danry Vásquez recibe base por bolas. Leonardo Reginatto batea rodado de out a tercera base.

Cardenales 0 - Tiburones 1

Inning 3 (parte alta): Jermaine Palacios se poncha tirándole. Carlos Narváez batea rodado de out a tercera base. Ildemaro Vargas se poncha tirándole.

Cardenales 0 - Tiburones 1

Inning 3 (parte baja): Brayan Rocchio se embasa por error en fildeo de lanzador. Maikel García batea línea de out fuertemente a campo corto. Alcides Escobar batea rodado de out suavemente a segunda base. Harold Ramirez pega sencillo con línea a jardinero central, Rocchio anota. Wilson Garcia batea elevado de out a campo corto.

Cardenales 0 - Tiburones 2

Inning 4 (parte alta): Jecksson Flores batea rodado de out a campo corto. Rangel Ravelo batea rodado de out a campo corto. Hernán Pérez recibe base por bolas. Angel Reyes batea rodado de out a tercera base.

Cardenales 0 - Tiburones 2

Inning 4 (parte baja): Yasiel Puig batea rodado de out a campo corto. Luis Torrens batea rodado de out fuertemente a lanzador. Danry Vásquez recibe base por bolas. Leonardo Reginatto batea jonrón con elevado entre los jardines izquierdo y central, anota Vásquez. Brayan Rocchio se poncha tirándole.

Cardenales 0 - Tiburones 4

Inning 5 (parte alta): Gorkys Hernández recibe base por bolas. Juniel Querecuto batea rodado batea para doble matanza. Jermaine Palacios se poncha tirándole.

Cardenales 0 - Tiburones 4

Inning 5 (parte baja): Maikel García batea elevado de out a jardinero central. Alcides Escobar batea elevado de out a jardinero central. Harold Ramírez se poncha tirándole.

Cardenales 0 - Tiburones 4

Inning 6 (parte alta): Carlos Narváez recibe base por bolas. Ildemaro Vargas se poncha sin tirarle. Jecksson Flores se poncha tirándole. Rangel Ravelo batea para out forzado.

Cardenales 0 - Tiburones 4

Inning 6 (parte baja): Wilson García se poncha tirándole. Yasiel Puig golpeado por lanzamiento. Error en tiro del lanzador en intento de viraje, Puig avanza a tercera. Luis Torrens out con elevado de sacrificio, Puig anota. Luis Rico reemplaza a Jhoulys Chacín. Danry Vásquez batea rodado de out a segunda base.

Cardenales 0 - Tiburones 5

Inning 7 (parte alta): Hernán Pérez pega sencillo con rodado fuerte a jardinero izquierdo. Ángel Reyes se poncha tirándole. Gorkys Hernández batea elevado de out a jardinero central. Hernán Pérez se roba la segunda base. Juniel Querecuto batea rodado de out a campo corto.

Cardenales 0 - Tiburones 5

Inning 7 (parte baja): Pedro García reemplaza a Luis Rico. Leonardo Reginatto golpeado por lanzamiento. Brayan Rocchio batea elevado de out a jardinero izquierdo. Maikel García recibe base por bolas. Alcides Escobar se poncha sin tirarle. Harold Ramírez batea para out forzado.

Cardenales 0 - Tiburones 5

Inning 8 (parte alta): Jesús Pirela reemplaza a Ricardo Pinto. Jermaine Palacios batea elevado de out a segunda base. Carlos Narváez batea elevado de out a jardinero derecho. Ildemaro Vargas se poncha tirándole.

Cardenales 0 - Tiburones 5

Inning 8 (parte baja): Michele Vassalotti reemplaza a Pedro García. Wilson García pega doble por reglas de terreno con elevado al jardín izquierdo. Yasiel Puig pega sencillo con línea a jardinero izquierdo, out en segunda con tiro. Luis Torrens out con elevado de sacrificio, García anota. Franklin Barreto pega sencillo con rodado fuerte a jardinero central. Leonardo Reginatto pega sencillo con elevado a jardinero central. Brayan Rocchio batea rodado de out a segunda base.

Cardenales 0 - Tiburones 6

Inning 9 (parte alta): Arnaldo Hernández reemplaza a Jesús Pirela. Jecksson Flores se poncha tirándole. Rangel Ravelo se poncha tirándole. Hernán Pérez pega doble con línea fuerte a jardinero izquierdo.