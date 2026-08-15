LVBP: Ramón Flores y el registro que confirma su disciplina en el plato

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Ramón Flores se ha convertido en uno de los bateadores más disciplinados de Bravos de Margarita y de la LVBP durante los últimos años. Su capacidad para trabajar los turnos y esperar el lanzamiento adecuado lo ha llevado a destacar en un departamento que muchas veces pasa desapercibido.

Flores, dueño de la cima desde 2020

Desde la temporada 2020-2021 hasta la actualidad, el oriundo de Barinas acumula 200 bases por bolas, cifra que lo convierte en el líder de la LVBP en ese período. Y es que dicho registro confirma la paciencia que ha mostrado en el plato durante este último lustro.

En la campaña pasada, además, Flores igualó su tope personal de 42 boletos, la misma cantidad que había conseguido en la 2023. Es una muestra de la constancia que ha mantenido para embasarse y extender los turnos.

El podio histórico de este apartado lo completan Danry Vásquez, con 184 bases por bolas; y Gorkys Hernández junto con David Rodríguez, ambos con 173.

La diferencia entre Flores y sus principales perseguidores refleja la magnitud de su producción en este apartado. Más allá de los batazos o las carreras impulsadas, su capacidad para no regalar turnos y obligar a los lanzadores a trabajar cada aparición lo ha convertido en uno de los bateadores más pacientes del circuito.