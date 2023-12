LVBP: Oswald Peraza disfruta su despertar ofensivo con los Leones (+ Declaraciones)

Después de un inicio de temporada bastante lento ofensivamente, el infielder Oswald Peraza, empieza a mostrar una mejor versión con el madero y este jueves colaboró con su equipo en la victoria de los Leones del Caracas ante los Bravos de Margarita.

El barquisimetano habló sobre las principales claves de su aparente despertar ofensivo. “La consistencia. Trato de cuando estoy en la práctica hacer los pequeños ajustes, que al final del día es lo que me da los resultados en los juegos, estar tranquilo y elegir mejor los pitcheos”.

Peraza ligó de 4-2 con par de dobletes y dos carreras impulsadas, y por segunda vez en tres juegos conecta par de incogibles, para así logar llegar a .214 de promedio, después de un muy mal inicio de campaña a nivel ofensivo.

“Al principio me sentía un poco perdido por el tiempo que tenía sin jugar, pero nada, gracias a Dios me he sentido más cómodo, estas semanas lo he notado, aprovechando las oportunidades cuando pueda jugar”.

Por último, Peraza conversó sobre las limitaciones que tiene por parte de los Yankees de Nueva York, quienes pusieron fecha límite a su participación con los Leones. “El permiso me lo dieron hasta el 6 de diciembre, pero nada, voy a ver si más adelante en enero pueda regresar”, finalizó Pereza, quien valora la experiencia en Venezuela y aprecia lo importante que es para él jugar delante de su familia.