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LVBP: Omar Alfonzo se incorpora a los entrenamientos de Caribes con ritmo competitivo

Su última actuación con la Tribu le valió para tener un 2026 productivo en Ligas Menores

Por

Theoscar Mogollón González
Lunes, 05 de octubre de 2026 a las 04:32 pm
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LVBP: Omar Alfonzo se incorpora a los entrenamientos de Caribes con ritmo competitivo
Foto: Prensa Caribes de Anzoátegui

Arrancó la última semana de pretemporada para los Caribes de Anzoátegui, quienes están decididos a ser protagonistas nuevamente para tratar de alcanzar otra final. Para eso necesitan contar con sus mejores peloteros desde temprano, y justamente durante este lunes se sumó a los entrenamientos Omar Alfonzo.

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El receptor de 23 años tuvo su mejor zafra con la Tribu en la 2025-2026, ya que al tener mucha más actividad le permitió dejar sus mejores topes personales. De ahí a que su 2026 en en el sistema MLB también haya sido bastante positivo.

Y es que Omar Alfonzo logró disputar 20 compromisos con Caribes en la ronda regular, con cuatro jonrones, 12 carreras impulsadas y 10 anotadas. Aunque su actuación se frenó a mediados de diciembre, esa producción terminó de ayudar al equipo para meterse al Round Robin.

Ya en lo que respecta a Ligas Menores, el venezolano recibió una invitación al Spring Training de los Piratas de Pittsburgh y su actividad no pasó de la sucursal Doble-A. El detalle es que el 1 de agosto, en la Fecha Límite de Cambios, pasó a formar parte de los Yankees de Nueva York.

Números de Omar Alfonzo en la temporada 2026 de la MiLB (Doble-A)

  • 88 juegos
  • 310 turnos al bate
  • 62 hits
  • 13 dobles
  • 10 jonrones
  • 45 carreras impulsadas
  • 39 carreras anotadas
  • .200 AVG
  • .293 OBP
  • .339 SLG
  • .632 OPS

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