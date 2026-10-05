LVBP: Omar Alfonzo se incorpora a los entrenamientos de Caribes con ritmo competitivo

Arrancó la última semana de pretemporada para los Caribes de Anzoátegui, quienes están decididos a ser protagonistas nuevamente para tratar de alcanzar otra final. Para eso necesitan contar con sus mejores peloteros desde temprano, y justamente durante este lunes se sumó a los entrenamientos Omar Alfonzo.

Caribes quiere apuntar alto con Alfonzo

El receptor de 23 años tuvo su mejor zafra con la Tribu en la 2025-2026, ya que al tener mucha más actividad le permitió dejar sus mejores topes personales. De ahí a que su 2026 en en el sistema MLB también haya sido bastante positivo.

Y es que Omar Alfonzo logró disputar 20 compromisos con Caribes en la ronda regular, con cuatro jonrones, 12 carreras impulsadas y 10 anotadas. Aunque su actuación se frenó a mediados de diciembre, esa producción terminó de ayudar al equipo para meterse al Round Robin.

Ya en lo que respecta a Ligas Menores, el venezolano recibió una invitación al Spring Training de los Piratas de Pittsburgh y su actividad no pasó de la sucursal Doble-A. El detalle es que el 1 de agosto, en la Fecha Límite de Cambios, pasó a formar parte de los Yankees de Nueva York.

Números de Omar Alfonzo en la temporada 2026 de la MiLB (Doble-A)