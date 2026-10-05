LVBP: Tiburones de La Guaira se blinda con seis incorporaciones de peso

Luego de par de temporadas sin poder clasificar a la postemporada, los Tiburones de La Guaira tienen una misión bastante clara este año de la mano de su manager, Fernando Tatís: recuperar el gen competitivo que habían logrado desarrollar en zafras anteriores y volver a meterse en la fiesta de enero.

El equipo litoralense no hizo demasiados movimientos durante la temporada muerta, por lo que mantuvo su base criolla, a la que se sumó solamente Simón Muzziotti, quien llegó vía cambio desde las Águilas del Zulia. Sin embargo, con nuevos aires en el cuerpo técnico y una buena importación, la esperanza luce renovada.

Este lunes 5 de octubre, los Tiburones de La Guaira saltaron nuevamente al diamante del Estadio Universitario, para un día más de sus prácticas oficiales, y lo harán con nada más y nada menos que seis nuevas incorporaciones, entre los que se encuentran par de importados que reforzarán el cuerpo de pitcheo.

Seis incorporaciones para La Guaira

Según información publicada por el equipo de prensa de Tiburones de La Guaira, este lunes 5 de octubre los ecualos recibieron a seis nuevas piezas en sus prácitcas oficiales: Tomás Telis (C); José Córdova (C); Caleb Smith (importado, LZ); Ramón Santos (importado, LD); Emerson Martínez (LD) y Alberto Mota (LD).

Las grandes novedades, sin duda, son los importados Caleb Smith y Ramón Santos, quienes vienen de ver acción en la Liga Mexicana de Beisbol. Además, también se sumó Tomás Telis, veterano receptor del equipo que viene también de jugar en México, en donde fue campeón con los Toros de Tijuana.