LVBP: Cardenales de Lara arranca la semana con cuatro nuevas e importantes piezas

Cardenales de Lara quiere, como de costumbre, ser protagonista en esta próxima temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. El conjunto crepuscular cuenta con una conocida y bien cargada base de peloteros criollos, con los que aspiran a competir de gran manera en la 2026/27.

El equipo dirigido por el manager César Izturis fue el mejor de la pasada ronda regular de la 2025/26, al liderar la tabla con marca de 30 victorias y 26 derrotas. Sin embargo, en el Round Robin no lograron el objetivo de meterse en la Gran Final, aunque se quedaron cerca, con nueve triunfos y siete caídas, por lo que el objetivo ahora es terminar de dar el paso para volver a la instancia decisiva.

En pro de prepararse de la mejor manera para alcanzar sus metas, el conjunto de Cardenales de Lara arrancó este lunes 5 de octubre su segunda semana de prácticas oficiales con una noticia fenomenal: la incorporación de cuatro piezas que serán importantes en esta campaña.

Lara se sigue armando

Según informó el equipo a través de sus redes sociales, la segunda semana de prácticas de los Cardenales de Lara arrancó con las incorporaciones del infielder Eduardo García; el jardinero Danry Vásquez; y los lanzadores zurdos Adrián Almeida y Edwin Escobar.

Eduardo García viene de una temporada fenomenal, en la que bateó para .324/.395/.581/.976 en 120 apariciones al plato, con seis cuadrangulares y 19 impulsadas. Danry Vásquez también tuvo una gran 2025/26, al dejar .340 de average y .976 de OPS, además de sonar siete vuelacercas e impulsar 29 rayitas.

Por su parte, Adrián Almeida brilló especialmente en el último Round Robin, al dejar efectividad de 2.95 en 18.1 entradas de labor, lo que le valió para ser tomado como refuerzo por el Magallanes. Edwin Escobar por su parte tuvo una zafra difícil, al mostrar 7.64 de ERA en 26 relevos.