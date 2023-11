LVBP: Mira lo que dijo Omar Vizquel sobre trabajar en los Leones del Caracas (+Declaraciones)

Omar Vizquel es de los peloteros venezolanos más emblemáticos en toda la historia y sumado a marcar una carrera legendaria en Grandes Ligas, también fue importante en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) con los Leones del Caracas, equipo que por ahora, y tras varios años de su retiro, no lo ha considerado en un puesto dirigencial.

Una vez finalizó su carrera como pelotero, "Manos de Seda" se ha desempañado como manager en Ligas Menores y coach en Grandes Ligas, pero todavía no ha tenido la oportunidad de tener un puesto de esa índole en el beisbol venezolano, razón por la que habló de ese tema, que involucra a la que fue su franquicia en la pelota rentada.

A través de un Space en la cuenta Mundo Caraquista en "X", Vizquel manifestó que los Leones del Caracas todavía no lo han contactado para trabajar en sus filas, pero sin duda que es un llamado que espera con ansias, ya que fue su equipo por años, donde logró cosas importantes en su carrera.

"Los Leones no me han llamado nunca para hacer parte del CT de ellos y aunque me han llamado a otros, no me quiero estrenar en otro CT que no sea en el de Leones del Caracas", aseguró Omar Vizquel.

Además, el ex-campocorto agregó que siente de verdad los colores del Caracas, pese a que en un principio era "magallanero", por tener miembros de su familia que vivian en Valencia. Sin embargo, el destino lo llevó a representar por años al equipo capitalino y lograr una dinastía en la LVBP.

Omar Vizquel dejó de por vida en el beisbol venezolano un average de .275 en 406 juegos disputados en los que bateó 383 hits, 63 dobles, 29 triples, 132 remolcadas, 205 anotadas y 59 bases robadas. En ocho participaciones en postemporadas registró average de .243 con 14 dobles y además, fue campeón con los Leones en cuatro oportunidades (1986-1987, 1987-1988, 1989-1990, 1994-1995).