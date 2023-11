LVBP: Mira las primeras impresiones de Wilmer Flores desde el seno de Magallanes

Una de las piezas claves que esperaba Navegantes del Magallanes era, sin dudas, Wilmer Flores que ya se unió a las filas de los turcos poniéndose a las ordenes de Miguel Cairo inmediatamente en espera del tan ansiado debut en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

“Gracias al magallanes por cumplir un sueño, ya estoy entrenando y espero un pronto debut”, fueron las primeras palabras de Flores a la prensa de Magallanes quien recordemos llegó vía cambio a los filibusteros desde Bravos de Margarita.

Este año en Grandes Ligas con Gigantes de San Francisco fue vital y uno de los peloteros más determinantes de la organización, bateó para un total de .284 producto de 115 imparables, de los cuales 23 fueron estacazos de vuelta entera, además de traer 60 carreras a la registradora.

“Estuve enfrentando a pitcher, bateando y corriendo las bases me siento al 100%, prácticamente uno no pará así que me siento listo. El plan es jugar un poquito en todas las posiciones, ya eso se conversará con el manager, pero siempre estoy dispuesto”, continuó el utility criollo.

Flores a disputado en su carrera seis temporadas en la LVBP, donde registra 192 hits en 176 encuentros, entre ellos 33 dobles, un triple y 19 jonrones. Además, tiene 87 carreras remolcadas, 76 anotadas, seis robos de base y un average de ,308, unas cifras realmente interesantes y que muestran lo productivo que fue en su pasantía en Venezuela.

“Eso no lo sé, los peloteros nunca han tenido limitaciones, solo te dan recomendaciones, a veces los peloteros que no quieren jugar es porque tiene otros planes de estar ready para su temporada en los Estados Unidos, pero el pelotero siempre quiere jugar aquí, así que me siento muy agradecido por la oportunidad”, finalizó.