LVBP: ¿Más bates extranjeros? Así va la cuota de importados para la temporada 2026-2027

La ampliación de la cuota de importados para la temporada 2026-2027 genera una pregunta que todavía no tiene una respuesta definitiva: ¿los equipos de la LVBP utilizarán las plazas adicionales para sumar más poder ofensivo? Por ahora. los primeros movimientos permiten observar una tendencia, aunque todavía es temprano para hablar de un cambio generalizado.

Tres equipos ya apuestan por bates extranjeros

Hasta los momentos, solo Caribes de Anzoátegui, Bravos de Margarita y Tigres de Aragua han anunciado peloteros de posición entre sus importados.

La Tribu tiene por ahora un extranjero anunciado: Jacob Teter. El inicialista viene de una gran temporada en la Atlantic League con 167 hits, 117 carreras anotadas, 126 impulsadas, 38 dobles, 29 jonrones y .341 de promedio en 124 encuentros.

Los insulares, en cambio, son el equipo que ya usó toda su cuota de ocho importados: seis lanzadores, un jardinero y un infielder. Entre esos jugadores de posición aparecen Diosbel Arias, con experiencia hasta Triple-A; y Tomo Otosaka, quien regresa a Margarita después de dos años de ausencia en el torneo venezolano.

Finalmente, el conjunto bengalí cuenta con cinco importados, cuatro de ellos lanzadores y uno de posición. Este es el caso del infielder Mason Martin, quien llegará con 18 jonrones y 68 carreras impulsadas en su paso por México para vivir su primera aventura en la LVBP.

Magallanes, Leones y Cardenales muestran otra tendencia

El contraste aparece en Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas, que ya anunciaron seis y ocho importados, respectivamente, y todos lanzadores. Es así como los eternos rivales, al menos en esta primera etapa, utilizarán sus cupos para fortalecer exclusivamente el pitcheo.

Un caso similar sucede con Cardenales de Lara, que cuenta oficialmente con tres importados por ahora. Sin embargo, se ha sabido de manera extraoficial que el cubano e inicialista Rangel Ravelo podría regresar al equipo para su novena temporada en el torneo invernal.

Por ahora, entonces, no se observa una gran presencia de bateadores extranjeros, pero sí una primera señal interesante con tres equipos a la vanguardia.

La incógnita estará en saber qué harán los equipos con esas dos plazas adicionales para esta venidera zafra: si las convierten en más profundidad para el pitcheo o si finalmente las utilizan para darle mayor peso a sus alineaciones.