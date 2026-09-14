LVBP: Tigres de Aragua anuncia a un nuevo importado para la temporada 2026-2027

Los Tigres de Aragua siguen conformando su roster de cara a la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. La organización anunció este lunes 14 de septiembre la contratación del lanzador estadounidense Connor Curlis, quien llegará para afrontar su primera experiencia en el circuito venezolano.

A sus 29 años, buscará convertirse en una pieza importante del cuerpo de lanzadores del conjunto aragüeño. El nuevo importado cuenta con experiencia dentro del sistema de ligas menores de los Cincinnati Reds y alcanzó el nivel Doble-A, recorrido que ahora espera trasladar a una de las mejores ligas a nivel invernal.

Tigres de Aragua – LVBP

El zurdo viene de disputar una campaña 2026 con los Hagerstown Flying Boxcars, equipo perteneciente a la Atlantic League. Su actuación desde el montículo llamó la atención de los Tigres, especialmente por su capacidad para generar ponches desde el montículo.

Durante la temporada registró efectividad de 3.95 en 57.0 entradas de trabajo y consiguió 72 ponches en 12 aperturas. Estos números reflejan un brazo acostumbrado a asumir responsabilidades como abridor y con herramientas para atacar a los bateadores desde el inicio de los encuentros.

Para Aragua, la incorporación de Curlis representa una apuesta por fortalecer la rotación de cara a una campaña en la que cada brazo puede resultar determinante. Su condición de lanzador zurdo también le ofrece al cuerpo técnico comandado por el manager Miguel Pérez como una alternativa adicional para manejar determinados enfrentamientos y situaciones de juego.

Ahora, el objetivo será conocer cómo se adapta al entorno de la liga y qué puede aportar cuando se incorpore oficialmente a los Tigres. Finalmente, con Connor Curlis, los bengalíes suman una nueva pieza extranjera a su proyecto para la temporada 2026-2027, en la que buscarán el título.