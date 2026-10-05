LVBP: Leones rugirán con más fuerza: tres grandeligas de peso se sumarán muy pronto

Las expectativas alrededor de los Leones del Caracas no paran de crecer mientras se acerca el día para subir el telón de la temporada 2026-2027 de la LVBP. Y es que para este año el equipo capitalino podría tener uno de los rosters más temibles de la liga si se incorporan varios jugadores de peso.

Más grandeligas a la cueva capitalina

Según declaraciones ofrecidas al Infield Podcast, el gerente deportivo Robinson Chirinos dio tres nombres específicos como incorporaciones prácticamente garantizadas, quienes elevarán el nivel de la plantilla que manejará el manager Lipso Nava.

El que luce como el más seguro, aunque sin fecha de llegada, es Freddy Fermín. Recordemos que se trata de uno de los receptores de los Padres de San Diego, equipo que hasta la fecha se mantiene con vida en la postemporada de la MLB.

Por su parte, Moisés Ballesteros cuenta con la posibilidad de actuar desde el primer día, pero Chirinos aseguró que lo más ideal es que se ponga el uniforme en noviembre. En su caso, arrancó la temporada 2026 con los Cachorros de Chicago y fue tan bueno su rendimiento que el equipo debió incluirlo en un canje con los Angelinos de Los Ángeles, quienes también disfrutaron de su ofensiva.

Finalmente, el último nombre de la lista es Pedro Ramírez, otra de las caras nuevas que tuvo Venezuela en esta campaña de Grandes Ligas. El novato de los Cachorros no paró de producir desde su ascenso, algo que llevó a los Leones a acercarse a él para decirle que cuentan con su talento para esta temporada. Su actuación es viable y apunta a noviembre.