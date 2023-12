LVBP: Esto dice Jorge Tavarez sobre su duelo ante Ronald Acuña Jr. (+Entrevista)

No es secreto para nadie, la Liga Venezolana de Beisbol Profesional suele ser una liga en la que los bateadores predominan de manera apabullante sobre los lanzadores, especialmente en la época actual, en la que los lanzadores de alto calibre tienen muchísimas más restricciones que les impide venir a la pelota invernal de Venezuela.

En medio de una Liga de tantos batazos, solo algunos pocos lanzadores logran tomarle el truco a la Liga para ser dominantes y bastante efectivos en la lomita, y uno de ellos, por lo menos en esta temporada 2023/24, ha sido el importado dominicano Jorge Tavarez, de las Águilas del Zulia.

Tavarez ha sido hasta ahora uno de los mejores lanzadores abridores de toda la Liga -tal vez el mejor-, y su objetivo, más allá de ganar el campeonato con las Águilas del Zulia, es dar pelea por el galardón a Pitcher del Año, como le comentó a Meridiano en una entrevista exclusiva.

"En verdad siempre que salgo voy enfocado para dar lo mejor de mí para ayudar al equipo y estamos haciendo el trabajo, que es lo que se quiere", fue lo primero que Tavarez comentó, al ser preguntado sobre la clave para su buen desempeño.

El serpentinero quisqueyano también dio su opinión sobre lo que ha podido ver en la pelota venezolana hasta ahora. "La pelota de aquí está muy buena. Hay muchos grandesligas, te puedes enfrentar a un lineup que desde el primer hasta el último bate son grandesligas. Esta Liga está bien fuerte, es lo mismo que Dominicana", aseguró.

Siguiendo la línea de su comentario anterior, Tavarez habló sobre la experiencia que vivió enfrentando al estelar lineup de La Guaira en Macuto, en donde se midió a bateadores como Ronald Acuña Jr., Maikel García o Yasiel Puig. "Me sentí súper feliz. Lanzarle al MVP y poder sacarle out es un placer, me siento orgulloso", expresó.

Ser importado en la LVBP no es fácil, menos cuando representas a una afición exigente como la de Águilas. Pese a eso, Tavarez se maneja con tranquilidad. "Yo no siento presión cuando salgo, porque yo siento que nací para esto. Mientras más gente hay más me motivo porque digo 'si hay más gente tengo que lucirme aquí'", afirmó.

Por último, el diestro habló sobre su posible candidatura para ser el Lanzador del Año en Venezuela, algo que lo emociona sin duda. "En verdad lo asimilé un par de días y quiero trabajar mucho más fuerte para ver si me gano ese premio. ¡El trabajo que estoy haciendo tiene que dejar sus frutos!", dijo Tavarez, que cerró con una pequeña predicción. "Vamos a ser campeones, lo presiento".