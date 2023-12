LVBP: Pone fin a su carrera este gran pelotero venezolano (+Detalles)

Todo parece indicar, que los aficionados de Caribes de Anzoátegui y del beisbol venezolano tendrán que despedirse de uno de sus peloteros más veteranos del plantel actual de la "tribu".

Este no es otro, que Asdrúbal Cabrera, el cual colgará el guante tras quince temporadas en las Grandes Ligas y seis en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, teniendo grandes actuaciones en ambas competiciones durante toda su carrera.

Sin embargo, toda historia en algún momento debe llegar a su fin y según la cuenta de Twitter, Tarabeisbol23, el jugador de cuadro criollo disputará su último encuentro como profesional este sábado 8 de diciembre, cuando los "orientales" se enfrenten a los Leones del Caracas en lo que será su partido número cuarenta de la campaña 2023-2024.

Esto ya se había especulado al principio de temporada, no obstante, el mismo beisbolista explicó que aún no tenía clara la decisión y que buscaría ayudar a Caribes en la campaña regular, "La decisión no está tomada, eso lo dice la gente que habla por uno. De verdad me siento bien físicamente, todo depende cómo vaya en la temporada y cómo se sienta mi cuerpo, mientras que yo esté aportando al equipo seguiré en el terreno”.

Por ello, de confirmarse esta noticia, sin dudas, será una motivación extra para Cabrera y para la escuadra de Caribes, para llevarse la victoria contra los "Melenudos" y poder decir adiós al exgrandeliga por lo más alto.

Cabe destacar, que en lo que va de zafra, el infielder consiguió tres anotadas, cuatro imparables y una impulsada en doce compromisos jugados, teniendo un rendimiento bastante irregular, que se une al nivel mostrado por los aborígenes, quienes van en la última posición del campeonato tras perder 25 juegos y ganar en sólo 14 ocasiones.