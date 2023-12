LVBP: Este experimentado grandeliga cubano está en la mira de varios equipos para el Round Robin

Justo cuando la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) comienza a entrar en la recta final de la temporada regular 2023-2024, los equipos con altas posibilidades de clasificar en el Round Robin comienzan a pensar en posibles piezas para reforzar sus roster.

En este sentido, varios equipos estarían interesados en traer como refuerzo al toletero cubano Yoenis Céspedes para afrontar la postemporada de la pelota criolla, así lo informó el periodista caribeño Yusseff Díaz a través de la red social X (antiguo Twitter).

El experimentado pelotero cuenta con ocho temporadas de experiencias en las Grandes Ligas, circuito en el que no juega desde el 2020. Recientemente estuvo viendo acción en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) con las Águilas Cibaeñas en la temporada 2022-2023, lo que fue su regreso a la pelota luego de una dura lesión, allí solo jugó en tan solo 18 cruces y fue dejado en libertad.

Con las “Las Cuyayas”, Céspedes pegó cuatro jonrones y remolcó once carreras, dejando una línea ofensiva de .188/.239/.406.

De momento Cardenales de Lara y Leones del Caracas son los únicos clasificados ala siguiente ronda de la LVBP, así que habrá que esperar que este reporte se confirme en los próximos días.