LVBP: ¿Es Oswaldo Guillén el elegido para ser el mánager de Tiburones de La Guaira? (+Detalles)

"Cuando el río suena es porque piedras trae", dice un viejo refrán que se adapta a la perfección con el momento que vive Tiburones de La Guaira respecto a su futuro, el cual todo parece indicar que será liderado por Oswaldo Guillén.

El acuerdo entre ambas partes está hecho, así lo comunicó Tiburones de manera oficial en sus redes sociales. Guillén llegará como un salvavidas para La Guaira, quienes a pesar del talento que tienen en su line up no han podido ajustar bien sus piezas y, debido a esto, Edgardo Alfonzo no siguió como manager.

Recordemos que el ganador de una Serie Mundial como estratega ya estuvo al mando de los escualos desde la ya lejana temporada de 2016 hasta 2019.

Actualmente, La Guaira tiene un récord negativo de 17-19 ubicados en el quinto puesto de la clasificación en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) a 6.5 juegos del primer lugar.

Guillén estaría llegando en los próximos días para tomar las riendas y calmar las aguas en La Guaira, al momento son dirigidos de manera interina por David Davalillo.