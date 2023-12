LVBP: El grandeliga Edward Olivares apunta a regresar rápido con Bravos de Margarita (+Video)

Estadio Universitario de Caracas.- Bravos de Margarita no ha contado en los últimos tres compromisos con su grandeliga Edward Olivares, quien recibió un pelotazo en su antebrazo izquierdo y encendió las alarmas en el entorno insular durante el cotejo del pasado 29 de noviembre, ante Tigres de Aragua.

La preocupación no solo llegó al dugout de los isleños, sino a las oficinas de los Reales de Kansas City, organización a la que pertenece en el beisbol organizado de los Estados Unidos. El jardinero fue evaluado por los trainers del equipo criollo y se descartó cualquier tipo de fractura, lo que apaciguó la angustia.

"Gracias a Dios estoy muy bien, el pelotazo no fue nada grave", dijo Edward en una entrevista realizada a pie de campo en el Estadio Universitario de Caracas. "Kansas City no me dijo nada, solo hubo inflamación y estamos listos para jugar", soltó.

A pesar de su ausencia, el conjunto insular ha seguido contando con una tórrida ofensiva y se las ha arreglado para anclarse en el tercer puesto de la tabla de clasificación. Ya finalizando la séptima semana de competencia, Margarita es una de las novenas con mayores posibilidades de hacerse con un cupo a la fiesta de enero, el Round Robin.

"Estaré jugando el lunes, si tenemos juegos ese día, o sino el martes, pero ya estoy preparado", exaltó.

La jornada dominical fue suspendida debido a la jornada electoral que se llevará a cabo este 03 de diciembre, por lo tanto, existe la posibilidad que el juego entre Bravos de Margarita y Tigres de Aragua sea reprogramado para el lunes, hasta ahora no hay comunicado oficial de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Olivares ha acumulado un total de 18 imparables, de los cuales 7 han sido extrabases, 9 carreras impulsadas, 11 anotadas, 1 boleto recibido y 6 ponches sufridos en 56 visitas al plato, exhibiendo un AVG de .321 y .838 en su OPS.