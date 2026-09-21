LVBP: El curioso empate que domina la lista de jonrones en el Estadio Monumental de Caracas

Desde que los Leones del Caracas se mudaron al Estadio Monumental Simón Bolívar para la temporada 2023-2024, el nuevo escenario de la capital se convirtió en una de las principales casas del beisbol venezolano y en un lugar muy difícil de conquistar por medio de jonrones.

Tres nombres y una marca compartida

Con la mira ya puesta sobre la campaña 2026-2027 de la LVBP, es cuestión de muy pocas semanas para que la fanaticada vuelva a movilizarse hasta el recinto ubicado en La Rinconada, el cual tiene un triple empate cuando hablamos de los máximos jonroneros allí.

Y es que Jadher Areinamo, Brainer Bonací y Harold Castro están igualados con cuatro cuadrangulares cada uno en el Monumental. Para quienes no lo sepan, el estadio cuenta con unas dimensiones de 341 pies (103.94 metros) por el jardín izquierdo, 405 (123.44) por el central y 330 (100.58) por el derecho.

Pero acá la particularidad está en la cantidad de oportunidades que necesitó cada uno para alcanzar esa cifra. Areinamo encabeza ese apartado de eficiencia con apenas 13 turnos al bate, seguido de Bonací con 75 turnos, y finalmente Harold luego de 92 turnos.

El Estadio Monumental se inauguró en 2023 y desde entonces se convirtió en la casa de los Leones del Caracas, quienes han tenido en Bonací y Castro a sus figuras de poder más constantes y en Areinamo como el rival que más daño les ha causado en tan poco tiempo.