LVBP: ¿Debe ir? Harold Ramírez pone en duda su participación en la Serie del Caribe (+Video)

Treinta y siete años tuvieron que transcurrir para que los Tiburones de La Guaira volvieran a gritar a los cuatro vientos: "Somos campeones". La sequía más larga en la historia de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) ha llegado a su fin, los escualos se impusieron en cinco juegos al Cardenales de Lara.

Muchas son las figuras que hicieron parte de esta novena campeona de los litoralenses, pero ahora el camino está direccionado hasta la Serie del Caribe 2024 que se desarrollará en Miami, Estados Unidos.

Una mala noticia es que se ha conocido que los peloteros que podrán asistir a la justa caribeña son aquellos que tengan su visa vigente, de lo contrario no habrá tiempo para realizar los trámites. El torneo internacional arranca el próximo jueves, 01 de febrero.

Harold Ramírez, importado oriundo de Colombia, fue tomado como refuerzo para la Gran Final por los Tiburones, luego que actuara con los Leones del Caracas en el Round Robin.

Sus números no lo respaldan de gran manera, pero su cartel de grandeliga está presente y se sabe que puede ser un factor diferenciador en el momento de la chiquita. Ante Cardenales dejó un AVG de apenas .136 con tres indiscutibles, una carrera impulsada, tres anotadas, un boleto y cinco ponches en 22 turnos al bate.

Tener a un hombre como Ramírez en la Serie del Caribe podría ser fundamental, luego de saber que no toda la plantilla podrá viajar al loan Depot Park, casa de los Marlins de Miami.

"Mira, no depende de mí. Tengo unos compromisos con los Rays de Tampa Bay y ya veremos. Si me da tiempo puede que vaya, sino no", explicó el cafetero.