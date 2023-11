LVBP: Conoce las claves de Wilson García y su explosiva ofensiva (+Video)

La organización de los Tiburones de la Guaira sigue en la búsqueda de posicionarse en lo más alto de la tabla de posiciones, en lo que respecta a la sexta semana de campeonato en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

El cuerpo técnico de Edgardo Alfonso, tienen diversas y nuevas piezas dentro de su roster, que los ha colocado como uno de los referentes en el bateo del circuito venezolano, lo que refleja la profundidad y versatilidad que pueden obtener en cada una de las posiciones.

Uno de los máximos referentes ofensivos de este conjunto guairista, es el primera base y designado, Wilson Garcia, quien no ha parado de producir y destacar desde su llegada a los entrenamientos previos al calendario oficial.

El pelotero de 29 años habló en exclusiva para Meridiano, donde explicó el momento que está viviendo en la actualidad y en especial con su bateo. “Trabajar todos los días y buscar buenos pitcheos y seguir trabajando, yo creo que esa es la clave”, mencionó.

Asimismo, entiende que tienen nuevas piezas que pueden hacer el trabajo necesario para conseguir los éxitos que desean al finalizar la zafra. “Super contento con los resultados que estamos obteniendo, el equipo está dando lo que realmente es, con las incorporaciones, la motivación” , aclaró.

Finalmente, dio su punto de vista sobre la llegada del reloj de tiempo a la pelota venezolana y los ajustes que ha podido realizar en busca de continuar con su ritmo. “Yo el año pasado jugué de Doble-A con el reloj y este año en la liga independiente, estuve un poquito más fuerte, pero esto no me afecta, ya que yo lo que voy es a batear y no me tomó tanto tiempo entre pitcheo y pitcheo”, afirmó .