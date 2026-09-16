LVBP: Bravos habría dejado en libertad a este lanzador que ganó el Setup del Año hace dos zafras

Los distintos conjuntos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) van sumando y, a su vez, dejando a un lado a algunas piezas que pudieran ser útiles para otras organizaciones. Una de las novenas que aparentemente ya tiene listo su grupo de jugadores sin prioridad de contratación, es el de Bravos de Margarita, quienes aparentemente también dejaron en libertad al mejor Setup de la campaña 2024/2025.

Ese lanzador se trata del zurdo Dedgar Jiménez, quien debe buscar una nueva franquicia, según el portal El Emergente. Jiménez se suma a Anthony Jiménez, de quien ya se conocía la información, y a otros cuatro nombres que te mostraremos a continuación.

Lista de ploteros sin prioridad de contratación por Bravos

Anthony Jiménez

Dedgar Jiménez

Henry "Pollito" Rodríguez

Ramón Cabrera

Ángel Arévalo

Jesús Abreu.

De esos seis peloteros, cinco son jugadores de posición, excepto el mencionado Jiménez, un lanzador zurdo de esos que están escasos en la pelota rentada venezolana.

Bravos tiene lista su importación

Otra de las noticias que se dio a conocer en los días recientes relacionada con la novena isleña fue el anuncio de su lista completa de ocho importados, donde resaltan seis brazos y dos jugadores de posición, resaltando el regreso del japonés Tomo Otosaka.

Tomo Otosaka, Ángel Rondrón, Luis Escobar, Diosel Arias, Jorge García, Solomon Bates, Alejandro Hernández y Darién Nuñez son los foráneos que aseguró la gerencia "Insular" de cara al venidero campeonato regular.