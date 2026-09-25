LVBP: Alfredo Duno se reporta con Leones y apunta a la receptoría para el Día Inaugural

Los Leones del Caracas continúan sumando piezas importantes a sus entrenamientos de pretemporada de cara a la campaña 2026-2027 de la LVBP. En esta oportunidad, el conjunto melenudo recibió la incorporación de uno de sus jóvenes talentos con mayor proyección.

Alfredo Duno se reportó al trabajo del equipo capitalino y desde ya aparece como una de las principales opciones para defender la receptoría desde el inicio de la temporada.

Un prospecto de impacto detrás del plato

La llegada del receptor de 20 años representa una nueva alternativa para el cuerpo técnico encabezado por Lipso Nava, que contará con un jugador llamado a tener responsabilidades importantes dentro del lineup desde las primeras jornadas.

Duno llega a Venezuela luego de una sólida actuación en Ligas Menores durante este 2026, donde confirmó por qué es considerado el prospecto número uno de los Rojos de Cincinnati y una de las piezas jóvenes más importantes dentro de la organización.

Durante la campaña disputó 97 encuentros entre Clase-A y Clase-A+, dejando una línea ofensiva de .281/.395/.504, con 19 cuadrangulares, 22 dobles y 61 carreras impulsadas.

Su capacidad ofensiva, combinada con su posición defensiva, convierte al receptor en una de las incorporaciones más esperadas por los Leones para esta nueva temporada de la LVBP.

Con la presencia de Alfredo Duno, el Caracas sigue completando las piezas que estarán disponibles para el inicio de la campaña, luego de los reportes previos de jugadores como Wilfredo Tovar, Aldrem Corredor y José Rondón.

El prospecto de los Rojos de Cincinnati buscará ahora trasladar ese rendimiento al torneo venezolano y ganarse un lugar importante detrás del plato desde el Juego Inaugural del 13 de octubre ante las Águilas del Zulia.