El emotivo anuncio del "Panda" Sandoval: ¿volverá a la Nave Turca para un último baile?

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Pablo Sandoval, leyenda indiscutible de los Gigantes de San Francisco, ha encendido de emoción a los fanáticos de la pelota caribeña. El carismático pelotero confesó este jueves su profundo deseo de regresar a los diamantes venezolanos.

Su objetivo es sumamente claro: vestir nuevamente el uniforme de los Navegantes del Magallanes para despedirse del béisbol profesional. Para Sandoval, decir adiós en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) sería el broche de oro a su carrera.

Amor incondicional por la Nave Turca

Las conmovedoras declaraciones se produjeron durante una reciente entrevista concedida al programa Teledeportes, transmitido por la cadena Televen. Allí, el exjugador dejó claro que su vínculo emocional con los eléctricos sigue más vivo que nunca.

Retirarse bajo los focos del estadio José Bernardo Pérez no es solo un plan, sino una meta personal. "Me encantaría, me encantaría. Retirarme en mi país, en mi ciudad, en mi estado", recalcó el ganador de cuatro anillos de Serie Mundial.

Un obstáculo migratorio por superar

A pesar de su evidente entusiasmo por regresar a la acción en la ciudad de Valencia, el toletero ambidiestro fue bastante cauto. Explicó que su anhelado retorno a los campos de juego actualmente depende de un importante trámite burocrático.

Sandoval detalló que debe solventar un proceso legal migratorio para que su familia pueda acompañarlo de cerca en esta despedida. "La única forma de que yo vaya a jugar es sacarle el pasaporte a mi esposa", confesó con total sinceridad ante las cámaras.

La expectativa de la afición magallanera

Las sinceras palabras de Sandoval han generado un enorme revuelo entre los seguidores del equipo filibustero. La directiva del Magallanes seguramente estará muy atenta al desenlace de este trámite familiar para poder concretar su incorporación.

De lograrse el cometido, el retiro del "Panda" se convertiría en uno de los eventos más emotivos y seguidos en la historia reciente del circuito invernal. Solo queda esperar que la documentación avance a favor de este ídolo de la afición.