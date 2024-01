LVBP: Leones se va arriba en la baja del cuarto inning (En vivo)

Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira comenzarán la segunda vuelta del Round Robin la noche de este viernes 12 de enero en el Estadio Monumental, la novena melenuda llega inspirada tras su bajón, mientras que el conjunto del litoral se ha convertido en el equipo a vencer. Por los capitalinos el abridor será Jhoulys Chacín, mientras que La Guaira tendrá a Ricardo Pinto en la lomita.

Incidencias del juego

Inning 1: Jhoulys Chacín comienza con buena pie el partido ponchando a Alcides Escobar (2B). Maikel Garcia (3B) out. Rolling de Wilson García controlado por Balbino Fuenmayor para sacar el tercer out, se va la alta del primer inning.

Ricardo Pinto saca los dos primeros outs para La Guaira con abanicados. Harold Castro hace una gran jugada para detener el hit de Harold Ramírez out por la vía 43, Leones se va sin inatrapables en su primer turno al bate.

Tiburones 0-0 Leones

Inning 2: Yasiel Puig pega jonrón para el 1-0 de Tiburones, Chacín sacó tres outs seguidos para cerrar la alta del segundo. Oswaldo Arcia pega hit y Jhonny Pereda avanza hasta tercera, Leones amenaza con el empate. Por error de Maikel García, Leones empata en la baja del segundo. Harold Castro es out con elevado de sacrificio a jardinero central Franklin Barreto. Oswaldo Arcia anota.

Wilfredo Tovar se embasa en jugada de selección, fildeada por tercera base Maikel Garcia. Jhonny Pereda anota Oswaldo Arcia a 3ra. Error en tiro de tercera base Maikel Garcia. Roletazo de Out Gabriel Noriega batea rodado de out, tercera base Maikel Garcia a primera base Leonardo Reginatto.

Leones 2-1 Tiburones

Inning 3: Franklin Barreto (Tib) pega doble (2) con rodado a jardinero izquierdo Harold Ramirez. Alcides Escobar (Tib) golpeado por lanzamiento y avanza a la primera. Sencillo Maikel Garcia pega sencillo con rodado a jardinero central Jose Rondon. Franklin Barreto anota el 2-2 para La Guaira, Alcides Escobar a avanza a 2da. Doble play por la vía 46,63 y Tiburones cierra su tercera oportunidad al bate con el empate.

Ricardo Pinto saca su segundo cero del partido, Leones se va en blanco.

Leones 2-2 Tiburones

Inning 4: Boleto para Yasiel Puig (Tib), segundo boleto que otorga Chacín (Leo) en el juego. Doble play, Danry Vasquez batea rodado batea para doble matanza, primera base Balbino Fuenmayor a campo corto Gabriel Noriega a segunda base Harold Castro. Yasiel Puig out en 2da. Danry Vasquez out en 1ra, quedan las bases limpias. Rodado por primera out por la vía 43.

Parte baja: Jhonny Pereda pega rodado al campo corto y es out en primera. Sencillo Balbino Fuenmayor con una línea fuerte a jardín izquierdo, se queda en primera. Oswaldo Arcia recibe base por bolas. Balbino Fuenmayor a 2da. Wilfredo Tovar pega doble (4) con rodado al jardín izquierdo para impulsar a Fuenmayor anota y Arcia llega a la 3ra.

Leones 3-2 Tiburones

Nota en desarrollo.