De Magallanes al Caracas: las primeras palabras de Luarbert Arias

Suscríbete a nuestros canales

Los eternos rivales de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) sacudieron el mercado este martes con una nueva transacción. Mediante este acuerdo, el conjunto capitalino sumó a sus filas a los serpentineros Ángel Bastardo y Luarbert Arias.

Orgullo y compromiso absoluto

Tras hacerse oficial la noticia, Arias no ocultó su entusiasmo por vestir la histórica indumentaria de los melenudos. En declaraciones compartidas por la periodista Georgeny Pérez, el pelotero agradeció la oportunidad de unirse a la franquicia.

"Será un orgullo representar esta camiseta, que tiene una historia muy grande", afirmó el nuevo relevista caraquista.

Dispuesto a todo desde el día uno

El lanzador quiso enviar un mensaje de tranquilidad a la afición asegurando su pronta incorporación. Confirmó que dirá presente desde la primera jornada de la pretemporada para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico.

"Mi objetivo principal es ayudar al equipo donde me necesiten, no tengo restricciones", enfatizó tajantemente el jugador.

Resiliencia y respaldo gerencial

Arias reconoció haber atravesado altibajos en su carrera, pero siente que esta nueva etapa sacará su mejor versión. Reveló además que ya sostuvo conversaciones con la gerencia, quienes le expresaron plena confianza en sus habilidades.