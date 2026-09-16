Carta desde el Más Allá: Juan Vené se despide de sus seguidores con una última columna

El periodismo deportivo hispanoamericano recibió un duro golpe tras el fallecimiento del reconocido periodista venezolano Juan Vené, cuyo nombre de nacimiento era José Rafael Machado Yanes. El comunicador murió en Miami a los 97 años, después de permanecer varias semanas hospitalizado tras sufrir una caída.

La noticia de su fallecimiento se conoció durante la noche de este martes, provocando numerosas reacciones entre aficionados y representantes del mundo del béisbol. A lo largo de su extensa carrera, Vené ejerció como periodista, narrador, escritor e historiador, dedicando buena parte de su vida a contar las historias y protagonistas de la pelota, siempre con un estilo particular que lo convirtió en una figura ampliamente reconocida dentro del periodismo deportivo latinoamericano.

Después de su fallecimiento, sus familiares publicaron una última columna en su sitio juanvene.com, se titula: "Cartas Desde el Más Allá... La de Juan Vené para quienes me leen en el Más Acá". Es una despedida perfecta, escrita con el mismo estilo inconfundible que lo acompañó durante más de 65 años de “Juan Vené en la Pelota”.

Carta de adiós de Juan Vené

¡Salud, amigos!… ¿Qué tal, fanáticos? El deporte vuelve a unirnos… Finalmente, he llegado aquí, a eso que ustedes llaman Más Allá, que ahora me toca a mí decirle, el Más Acá. El recibimiento ha sido sencillo, pero muy emocionante. En este, mi ahora Más Acá, todos están muy contentos de poder seguir haciendo lo que los hace felices. Pero en este Más Acá, por razones que iré descubriendo poco a poco, todo es más sencillo, más pacífico y sobre todo más práctico. Por ahí vi a Roberto Clemente tomando práctica de bateo, mientras que Eladio Secades compartía notas y comentarios con Carlitos González, Pancho Pepe y Delio Amado León. También pude saludar y darle un gran abrazo a Buck Canel, quien me dijo que pronto se presenta Frank Sinatra en Nueva York, el mismo día que los Yankees reciben a los Dodgers, pero de Brooklyn, con todo y Jackie Robinson y su flamante 42 en la espalda. Y es que, aquí, en mi Más Acá, ese que ustedes llaman Más Allá, cualquier escenario bonito, sincero y útil es posible. Ahora los dejo, porque me voy a disfrutar y a reportar acerca de todo esto tan maravilloso… No les puedo contar todo, porque, pues… Ustedes lo averiguarán. Sin embargo, antes de irme de aquello que ustedes llaman Más Acá, escribí esta última columna… Espero que la disfruten.

Luego viene la columna propiamente dicha, titulada “Ya no tengo tiempo de hacer tantas cosas”. Es una lista larga, humorística y profundamente humana de todo lo que ya no alcanzará a hacer: morir joven, entrevistar a Jesucristo y a Babe Ruth, casarse con una Sofía Loren de 20 años “sin que Barbarita se entere”, ver un mundo sin analfabetos ni hambre, montar a caballo en Jalisco, cantar con el Mariachi Vargas, etc.

Juan Vené se fue como siempre escribió: con elegancia, con chispa y hablando de béisbol hasta el final. Su última columna no es solo un adiós; es un regalo final a las generaciones que crecieron leyéndolo.