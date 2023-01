LVBP: ¿Qué le pasa a la ofensiva de Navegantes del Magallanes?

Frederlin Castro

Navegantes del Magallanes cayó por segunda ocasión consecutiva en el arranque del Round Robin 2022-203 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Los Tigres de Aragua blanquearon a la nave 7-0 en un encuentro en el que la nave solo pudo conectar dos sencillos en las manos de Luis Torrens y David Rodríguez.

Poder disminuido

Para el tercer compromiso de Magallanes, el manager Yadier Molina colocó a Renato Núñez en la alineación de Navegantes. Tenía de 3-3 en los dos juegos iniciales del Round Robin y fue colocado como sexto en la alineación.

#Magallanes bateo AVG 364 (1) H 28 (3) 2B 6 (1) HR 2 (2) C 15 (1) K 21 (5) OPS 926 (1) SLG 519 (1) E 4 (5) DP 0 (5) DB 34 #Magallanes picheo 1-1 1.59 ERA (1) AB 1-1 3.52 ERA RL 0-0 0.00 ERA C 7 (2) BB 5 (1) K 25 (1) HR 0 (1) WH 1.00 (1) SV 0 (2) HL 0 (2)

Núñez se fue de 2-0 y fue reemplazado por Daniel Mayora otra pieza importante que no ha visto la luz en este todos contra todos. Mayora, con fildeos defectuosos, tuvo mucho que ver con los racimos de cuatro y tres carreras, con los cuales Cardenales de Lara se impuso 7-1 el martes en Barquisimeto sobre el navío. El oriundo de Naiguatá apenas tiene 2 sencillos en los tres encuentros que tiene Magallanes esta postemporada.

Otro que también ha estado ausente de la ofensiva es el bateador de poder, Rainel Rosario, quien después de irse de 5-2 en el primer compromiso de los playoffs, no ha vuelto a dar un imparable en los otros dos juegos. El dominicano empujó 26 carrera y disparó ocho cuadrangulares en 34 juegos durante la ronda eliminatoria.

Nada fácil

Rosario, Núñez y Mayora son piezas fundamentales en la producción ofensiva de un Magallanes que luce con la pólvora mojada. Pero los eléctricos también han sido victimas en estas dos derrotas de dos buenos brazos.

En la victoria 7-1 de Cardenales ante Magallanes, Mario Sánchez de las Águilas del Zulia que fue tomado como selección de primera ronda por los pájaros rojos en el Draft de Adiciones y Sustituciones, trabajó 6.0 entradas, no aceptó carreras limpias ni repartió bases por bolas, permitió seis hits y propinó cuatro ponches para obtener la victoria en el encuentro del martes. En una apertura de calidad, lució controlado porque colocó 59 de sus 87 envíos en zona de strike.

Mientras que, en el segundo choque de este Round Robin ante Tigres, David Ramos de Bravos de Margarita y refuerzo de Tigres, se combinó con otros tres lanzadores secar a solo dos hits la toletería de Navegantes del Magallanes, en el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay, la noche de este jueves.

Final en Maracay#Magallanes 0

Tigres 7



PP H.Álvarez



6 blanqueo para Magallanes en la temporada corta racha de 7 triunfos en fila vs ARA en RR última derrota 8-1-15 JPC 3-1, ha ganado 14 de últimos 20 vs ARA y 8 de últimos 9 en JBP vs ARA, 5-10 últimos 15 en JPC vs ARA