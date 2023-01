LVBP: Cardenales de Lara impone un increíble récord con la paliza a Leones del Caracas

beisbol venezolano

Josue Porras 06/01/2023 10:07 am

Los Cardenales de Lara derrotaron anoche a los Leones del Caracas en el Estadio Universitario, luego de propinarle a los melenudos una paliza histórica que culminó con marcador de 19-6. De esta manera, los larenses se mantienen en el primer lugar de la tabla del Round Robin, empatados con los Tigres de Aragua, ambos con récord de dos victorias y una derrota.

Los dirigidos por Carlos Mendoza se apoyaron en una sensacional actuación ofensiva para lograr la victoria, y dejaron un récord increíble en el segundo inning, ya que las 12 carreras que anotaron en la parte alta de la segunda entrada son la mayor cantidad de carreras anotadas en un inning en instancias de Round Robin en la LVBP.

En ese segundo inning, Cardenales logró la proeza de darle la vuelta a la batería en dos ocasiones, es decir, todos los bateadores de Lara tomaron por lo menos dos turnos en la entrada. Además, fueron tres los estacazos de vuelta completa que conectaron los crepusculares en la segunda entrada, cortesía de Hernán Pérez, César Hernández y Gorkys Hernández.

Por el lado melenudo, cuatro lanzadores pasaron por la lomita en la segunda entrada: Elih Villanueva (abridor, no sacó outs); Miguel Rodríguez, que sacó el primer out; Yoimer Camacho, que sacó el segundo out; y Joshua Cornielly, que finalmente logró retirar el inning.