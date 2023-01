LVBP: Juniel Querecuto da crédito a Selwing Langaigne por su temporada jonronera

Frederlin Castro

Juniel Querecuto afronta su sexta campaña en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) con los Cardenales de Lara y a pesar de haber entrado en ritmo en el tramo final de la ronda eliminatoria, sabe que el enfoque es vital en unos playoffs todos contra todos.

El campocorto de los crepusculares actuó en 52 juegos de la temporada regular 2022-2023 de la LVBP. “No es fácil, pero sabemos lo que somos capaces de hacer y lo que podemos controlar”, enfatizó Querecuto. “Ya tenemos mucha experiencia en el Round Robin, sabemos como manejar esta situación y en eso también es importante saber controlar las emociones, tratar de calmarnos para salir allí a divertirnos”, resaltó el mas valioso de la final 2018-2019.

Juniel Querecuto (@JunielQuerecuto), with the Cardenales de Lara (@CardenalesDice) went 1-for-3 in Game 1 with a run.



Hit a 2 run homer in Game 2. That was HR #5, and RBI's #30 and 31.#STLCards pic.twitter.com/CXDNHDz2p2