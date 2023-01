LVBP: Freddy Fermín batalla con el 'slump' en el comienzo del Round Robin 2022-2023

beisbol venezolano

Frederlin Castro 05/01/2023 4:00 pm

La primera temporada en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) para Freddy Fermín, ha sido sorprendente. Terminó como campeón bate y además es el principal candidato al premio Novato del Año dela temporada 2022-2023.

El receptor de 27 años terminó la ronda regular con promedio al bate de .404, siendo pieza clave de unos Leones del Caracas que clasificaron al Round Robin en la primera posición.

Freddy Fermín se convierte en el primer receptor en la historia de @leones_cbbc en conquistar el título de bateo.



El receptor que se graduó en GL y está en 2022 y está en su primera temporada en la #LVBP terminó la zafra con AVG 404. pic.twitter.com/kpslBZqp5Q — Alejandro Pinto ⚾ (@alexpinto1989) December 28, 2022

“Bien contento por lo que he venido haciendo trabajando fuerte con constancia en cada juego para ver los resultados que he obtenido hasta ahora”, dijo el jugador perteneciente a los Reales de Kansas City en entrevista a la Marca Meridiano

El oriundo de Ciudad Guayana está entre los nominados al Novato del Año de la temporada 2022-2023 de la LVBP y en las redes sociales, su nombre ha sido un tema de conversación por la sensacional primera temporada vistiendo el uniforme de los melenudos.

“Si he visto y he leído muchos comentarios”, comentó entre risas el receptor, “pero eso no cambia mi plan de seguir ayudando al equipo y bueno gracias a mis fortalezas entre esas, la defensa y el bateo me he ganado esos honores y muy bonito que me tomen en cuenta para esas cosas”.

Y cómo no iba a ser así si el receptor acumuló estadísticas interesantes: .404 de average, .482 de OBP, .566 en slugging, .1.048 de OPS, 13 dobles, 1 triple, 4 jonrones, 38 anotadas y 28 remolcadas en 45 juegos.

Los últimos líderes bateo de @leones_cbbc:



Marco Scutaro: .367AVG (2006-2007)

José Castillo: .386AVG (2007-2008)

Josh Kroeger: .369AVG (2010-2011)

Harold Ramírez: .381AVG (2018-2019)



FREDDY FERMÍN: .404AVG (2022-2023)#LVBP pic.twitter.com/b5sJPMw56l — Jean C. Hernández (@McGriffie) December 28, 2022

Pero desde que inició el Round Robin, Fermín ha caído en un slump (periodo de sequía) al ir de 11-1 en los tres primeros encuentros. Ante esa situación el líder bate de los Leones en la ronda eliminatoria sigue siendo un hueso duro de roer en el home plate.

“Tener la mente fuerte para batallar y venir todos los días al juego con la misión de buscar los mejores pitcheos sin desesperarme, vamos juego a juego y lo importante es seguir trabajando para nuevamente reencontrarme con los batazos”, concluyó Fermín a quien se le ve enfocado en la caja de bateo durante las practicas.