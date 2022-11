LVBP: Esto dicen los Bravos de Atlanta sobre el permiso para Ronald Acuña Jr.

Ronald Acuña Jr. se sumó a los Tiburones de La Guaira, con la esperanza puesta en que los Bravos de Atlanta le den luz verde para disputar la temporada 2022-2023 de la LVBP. Sin embargo, el periodista de The Athletic, David O'Brien apuntó que la organización tiene un plan específico para que el criollo trabaje en Venezuela.Â

Por ahora, el equipo solo le permitiría entrenar pero no disputar compromisos con los escualos. No obstante, el propio Ronald Acuña Jr. y la gerencia de los salados harán lo posible para que se den los permisos. "Espero que con el favor de Dios, el equipo (Bravos de Atlanta) se ponga la mano en el corazón y me de ese permiso y así mi familia y todos los fanáticos me puedan ver en Venezuela", sentenció el criollo en su presentación a los medios.Â

Some Venezuelan outlets said Ronald Acuña Jr. reported to the Venezuelan winter league team in Acuña's hometown of La Guaira, waiting for #Braves to give him green light to play. But I was told today by Braves that he's going to be working out with the team, not playing games. https://t.co/ZnsmrfXji0