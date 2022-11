MLB: ¡Increíble! Umpire realizó un "juego perfecto" detrás del plato en el juego 2 de la Serie Mundial

Redacción Meridiano

Los umpires de las Grandes Ligas tienen la gran responsabilidad de acertar todas las decisiones durante las Series Mundiales. Y con el avance de las repeticiones y las impugnaciones en la MLB, los árbitros son más criticados cuando hacen una mala decisión.

En el caso del árbitro principal en el juego 2 de la Serie Mundial, Pat Hoberg, fue capaz de mantener la calma y de cantar un "juego perfecto" en el segundo partido de la Serie Mundial entre los Phillies de Filadelfia y los Astros de Houston el sábado. Según la cuenta de Umpire Scorecards en Twitter, Hoberg pitó correctamente cada uno de los 129 lanzamientos del partido en la victoria por 5-2 de los Astros.

🚨PERFECT GAME🚨 Umpire: Pat Hoberg Final: Phillies 2, Astros 5 #RingTheBell // #LevelUp #PHIvsHOU // #HOUvsPHI #Postseason More stats for this game 👇 https://t.co/Ic52HanqPA pic.twitter.com/ZfTCNpLU5y

Fue el primer juego de la Serie Mundial en su carrera después de servir como árbitro de reserva en el Juego 1 de la Serie Mundial, para Hoberg de 36 años.

A principios de la temporada de 2022, Hoberg estuvo a una llamada fallida de llamar a un "juego perfecto" cuando hizo 122 de 123 en un juego entre los Phillies y los Colorado Rockies. Su única mancha fue un strike que llamó bola.

Pat Hoberg after calling the second perfect game in WS history pic.twitter.com/lgtuX4Y3xH