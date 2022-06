Ronald Acuña Jr. le dice que "NO" a Tiburones

beisbol venezolano

Luis Alvarado 21/06/2022 7:55 pm

Ronald Acuña Jr. tuvo fuertes palabras sobre su situación en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) con los Tiburones de La Guaira. En el pasado, ha expresado su disposición para jugar en la pelota criolla, pero se ha descantado por jugar con los Cardenales de Lara. Este 20 de junio, el gerente deportivo de los litoralenses, César Collins conversó con el podcast "El Infield" sobre esta situación.

"El cambio de Ronald Acuña Jr. a Cardenales de Lara, está bastante lejos de concretarse. No tenemos un punto medio para hacer la negociación y mientras esto sea así Acuña Jr. será parte de la organización de los Tiburones de La Guaira", declaró Collins.

A raíz de estas declaraciones, Ronald Acuña Jr. publicó un mensaje a través de las historias de su cuenta personal en Instagram. "Me pueden dejar en LA GUAIRA" si quieren. Igual no voy a jugar", expresó en el texto. El grandeliga ha tenido diferentes desencuentros con la dirigencia del equipo salado y no parece que se vaya a resolver la situación en lo inmediato.

El gerente de Tiburones de La Guaira, César Collins explicó que va a visitar a Acuña Jr. en los Estados Unidos. Esto podría ser una señal para mejorar la relación entre el toletero y la organización.