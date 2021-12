César Valera vive las dos caras de la moneda

beisbol venezolano

En el deporte no todos los días puede alguien ser el hombre que impulse a un equipo a ganar. Hay momentos para todo, hay situaciones en las que el destino te tiene preparado un momento glorioso, pero también hay otros en el que te toca el sabor agrio, el momento difícil, el de errar. Normal, puesto que el ser humano es así.

César Valera experimentó eso entre viernes y sábado en el circuito profesional del béisbol venezolano. El utility dio el hit que puso arriba a los Leones del Caracas el viernes ante los Tiburones de La Guaira, un batazo que coronó una gran jornada para él al irse de 4-3 con par de carreras remolcadas.

Valera dio el hit ganador, y además llegó en un momento clave después de atravesar una mala racha con el madero.

Venía de vivir unos días difíciles, al batear para promedio menor a .200 en un lapso de cinco días. Eso cambió después que el cuerpo técnico de José Alguacil le diese descanso el miércoles contra los Navegantes del Magallanes. Ese día el "Inca" no jugó y regresó el jueves, para contar con una buena jornada el viernes.

"Donde me ponga el cuerpo técnico puedo defender. Siempre he tenido confianza con mi guante. Siempre. Trabajo para que no defensa esté al pelo. No tengo una posición preferida" dijo antes del séptimo desafío ante los Navegantes este sábado, y, casualidad o no, esta vez la pelota quiso que fuese noticia por un error, por lo opuesto a lo que vivió el viernes.

Un batazo de frente que parecía ser idóneo para completar un dobleplay de Alejandro De Aza cuando Magallanes atacaba en el quinto inning no pudo ser manejado por el oriundo de Maracay. Después de esa pifia de Valera vino un rally de siete carreras de los bucaneros, en lo que puede catalogarse entonces que fue "el villano" Valera en ese séptimo desafío entre los Externos Rivales.

Así es el deporte, unos días te da y otros te quita. Pero como dijo antes de la jornada "la clave es que nuestro picheo vaya lejos, ya que si eso pasa el bateo responderá" y a fin de cuentas, tiene razón. Es un deporte en conjunto y todos ganan y todos pierden.