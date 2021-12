Tiburones reviven con fantástica emboscada final (+Videos)

beisbol venezolano

Sábado 11| 7:31 pm





Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

Si algo tienen en común en estos momentos Tiburones de La Guaira y Tigres de Aragua, es la necesidad urgida de una victoria.

Bajo esta premisa ambos saltaron al terreno del José Pérez Colmenares de Maracay, donde los felinos tomaron el control de la pizarra con 2 rayitas en el cuarto inning, por intermedio de los maderos de Henry Pollito Rodríguez con doble y sencillo de Francisco Arcia.

En la sexta sumaron otra con cuadrangular de Wilson García, el número 10 en su cuenta personal.

Por su parte, los escualos que venían silenciados por la gran labor del abridor tigrero, Osmer Morales, finalmente pisaron el plato en el séptimo capítulo. Ahí el experimentado René Reyes abrió con sencillo, luego Kelvin Meleán se embasa en jugada de selección mientras un error en tiro del tercera base Edwin García, permitió a Reyes llegar a la antesala.

Con una interesante y apremiante situación, Lorenzo Cedrola responde con hit impulsor.

La definitiva resurrección guairista llegó en un noveno inning de 5 carreras. Con un out, el cerrador Henry Rodríguez es llamado al montículo, para ser recibido con inatrapable de Meleán. Aunque Cedrola entregó el segundo out, Danry Vásquez respondió con imparable que impulsa 1.

Después de esto, Rodríguez golpeó a Jairo Pérez y cedió pasaporte a José Martínez que llenó las bases, así llegó el turno para Édgar Durán, quien largó batazo más allá de la pared del jardín derecho para voltear 6x3.

Pero sin susto no hay Tiburones, dirían sus detractores, en el cierre de la novena Eduard Pinto ligó inatrapable que trajo a Dennis Phips, sin embargo, esto no pasa de ahí y Kyle Halbohn (ERA 2.25) logró colocar el out final para llevarse su primer rescate, detener la cadena adversa y mantener las opciones de round robin de La Guaria.

Esta victoria corresponde a Edubray Ramos (1-0, 7.56) tras lanzar un capítulo en blanco. Pierde Rodríguez (1-1, 2.70).

Aragua vive un momento complicado, ya son 4 caídas al hilo que sumadas a los 4 triunfos seguidos de Anzoátegui, deja igualados a ambos.

Los escualos logran descontar ante un rival directo y se acercan a 6 juegos de Tigres y de Caribes en el quinto lugar. Les restan 9 juegos en el calendario.

¡No regresa más! 👋🏻



Así fue el décimo jonrón de la temporada de Wilson García 💪🏼 que aumentó la distancia en el marcador 3 por 0 sobre @tiburones_net 🦈.@TigresOficiales 🐯 están decididos ir por el cuarto lugar de la tabla de posiciones. #LaPasiónDeTodos | 📺: @SimpleTVVE pic.twitter.com/dn7eEfca9F — LVBP (@LVBP_Oficial) December 12, 2021

Lo único que podemos decir es: nunca subestimes el poder de tu rival 👀@tiburones_net 🦈 le VOLTEÓ el juego a @TigresOficiales 🐯 con este GRAND SLAM de Edgar Durán en la 9na entrada.



¡Grande, Edgar! 🔥#LaPasiónDeTodos | 📺: @SimpleTVVE pic.twitter.com/8atSSgRRex — LVBP (@LVBP_Oficial) December 12, 2021