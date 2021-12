José "Cafecito" Martínez: He dedicado toda la rehabilitación para volver al outfield

beisbol venezolano

Viernes 3| 8:27 pm





Guillermo Liñares / @Guille94

Si hay una familia que siente la camisa de los Tiburones de La Guaira esa es la de los Martínez. Carlos Martínez fue un ídolo para la afición guairista, alguien que formó parte de la famosa "guerrilla" de los escualos en los años 80'.

Ahora ese legado lo siguen sus hijos. Especialmente José, quien ha sido parte de varios equipos en Grandes Ligas (Cardenales, Rays, Cachorros) y ahora una lesión que lo aquejó durante todo el 2021 lo tiene tratando de recuperarse del todo para volver por sus fueros.

Mientras anda en esas lides, se dedica a enfocarse con sus Tiburones. Cafecito es consciente de los problemas que atraviesa el equipo, habla de su recuperación, de su defensa de los jardines, y de seguir intentándolo mientras el equipo no tenga el asterisco de eliminados.

Su 2021 ha sido dificil. No pudo jugar con los Mets de Nueva York en Grandes Ligas debido a una lesión en la rodilla izquierda que le impidió ver acción. Algo que ha trabajado para rendir ahora en el circuito venezolano.

Meridiano habló con él, hablamos de su proceso de rehabilitación, de sus planes para 2022, del ánimo en la cueva guairista, y de cómo se enfoca para salir de esta mala racha que tiene a los escualos en la penúltima posición en la tabla de clasificación.

¿Como te has sentido después de estar todo el año en recuperación y terminar tu rehabilitación en Venezuela?

Me siento muy bien. Me he dedicado todo el año a trabajar mi cuerpo, he tenido varios bajones pero eso no me ha impedido seguir trabajando para mantenerme listo. Me siento preparado para trabajar en cualquier rol, y Jackson Melián me ha dado la responsabilidad de custodiar el right field. Entramos en una etapa de vida o muerte y estoy decidido a ayudar al equipo en donde sea que me pongan.

¿Tenías tanto tiempo sin jugar en los jardines?

Mi preparación la dediqué para trabajar en el outfield, desde que empecé a recuperarme tenía como objetivo también trabajar en el outfield y no solo en primera. Sé que en el infield uno ayudaba con jugadas de rutina,son las que se hacen, donde se pone un esfuerzo, pero el secreto es mantener la bola bajita para sacar dobleplays y hacer el trabajo bien.

Eres uno de los líderes de ese equipo. Siempre haces énfasis en que no hay que bajar los brazos, ni la cabeza. ¿Como salir de ese mal momento en el que está el equipo La Guaira?

Seguir jugando pelota. Yo digo que ya hemos estado varias veces en situaciones difíciles, en situaciones complicadas. No queremos estar en esta situación todos los años, en donde tenemos que ganar y ganar para poder meternos en la pelea. Eso cansa. No hemos podido mantenernos en una posición fija en el calendario, pero yo digo que el béisbol premia y también castiga. El mes de diciembre es bastante difícil. Estamos tratando de cambiar las cosas, hay que seguir jugando pelota. No tenemos todavía el asterisco de eliminados.

Si algún equipo te toma de refuerzo, ¿Estarías dispuesto a hacerlo?

Si pero no pienso en eso. Yo creo en mi equipo, creo en que podemos salir de este mal momento. Hasta que no tengamos ese asterisco vamos a batallar.