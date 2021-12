Aldrem Corredor aprovecha con rendimiento su tiempo de juego

beisbol venezolano

Viernes 3| 7:17 pm





Guillermo Liñares / @Guille94

La temporada que está teniendo Aldrem Corredor es para destacarla. El nacido en Ocumare pero criado en Santa Teresa Del Tuy viene de conectar dos jonrones el jueves contra Tiburones de La Guaira en Macuto, el Fórum de la Guaira, donde coincidencialmente despachó un tablazo ante Caribes para ganar un juego la campaña pasada.

Lea también: Leones vence a Tiburones en Macuto con Grand Slam de Álex Palma

Ese par de cuadrangulares representaron la primera ocasión en la carrera de Corredor que se va para la calle dos veces en un mismo juego. Dato no menor para lo que ha sido su carrera en la LVBP.

Corredor había sido un pelotero que los Leones del Caracas utilizaban en postrimerías de los juegos de pelota, para cubrir primera o los jardines, además de ocasionalmente consumir turnos como emergente.

Ahora, ante la ausencia de Jesús Guzmán, ha jugado mucho más. Los números no mienten: antes de la jornada del viernes contra los propios Tiburones presentaba un promedio de bateo de .351, promedio de embasado de .470, y OPS de .1055. Además, por su condición de toletero zurdo, le brinda balance a José Alguacil en la parte media del lineup de los Leones.

Esta muestra es sintomática: en su primera temporada en Venezuela jugó solamente nueve encuentros en la campaña 2016-2017, mientras que en la 2017-2018 subió a 19, 28 en la 2018-2019 y 26 en la campaña pasada.

Ahora se ha consolidado en el lineup caraquista, viendo tiempo de juego de calidad, rindiendo con el madero y teniendo ya seis jonrones, una cantidad para nada despreciable.

Meridiano quiso indagar en el trabajo que ha realizado Corredor, tocando varios puntos en donde destaca entre los bates selváticos.

Aldrem, en Macuto ayer diste dos jonrones, pero en la temporada pasada ya diste también uno. ¿Tiene algo de especial ese estadio?

Si, es un estadio que favorece mucho a los bateadores y he podido elevar la bola. Me he sentido muy bien en el home estando en el Fórum.

¿A qué se debe este año en donde has alcanzado topes personales?

Mantenerme enfocado en cada turno, en cada pitcheo, no vender mi turno. Eso es lo importante para ayudar al equipo en el objetivo de ganar con continuidad.

Alguacil dice que tu presencia en la alineación es importante por el balance que le brindas al equipo.

Yo estoy muy contento y agradecido con la confianza que me ha dado Alguacil, porque he podido tener tiempo de juego y demostrar lo que puedo hacer.

¿Sientes que lo que te faltaba para demostrar el bateador que eres era tiempo de juego?

Sin duda. Es diferente cuando vas al home cuando tienes la confianza del manager, y además los muchachos siempre me ayudan, me dan consejos, me apoyan y eso ha sido importante. Nos mantenemos unidos.

Tu OBP es de .470. ¿Le haces tanto caso a esa estadística?

Si porque me lo han pedido mucho en Estados Unidos, que me mantenga en circulación.

¿Cuales son tus planes a futuro una vez termines aquí en Venezuela?

Ahora no pienso en eso, quiero estar solo enfocado en Leones para ayuda a clasificar, ya que si piensas en otra cosa en este momento te puedes desenfocar del objetivo que estás buscando.

Has defendido la inicial y también los jardines. ¿Con cuál posición te quedas?

Yo empecé mi carrera en los jardines, desde que practicaba de niño. Después me bajaron a primera por un tema de peso pero en cualquiera de las dos me siento bien.

¿Como está el ánimo del equipo?

Excelente, solo estamos pendientes de nosotros sin mirar a otros equipos. Solo salimos a hacer nuestro trabajo y seguir ganando.