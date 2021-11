César Valera, un amuleto para el Caracas

beisbol venezolano

Una de las curiosidades que en los últimos días ha surgido en las redes sociales en torno a la figura de César Valera es el motivo del apodo que se le endilga. Al utility de los Leones del Caracas le llaman "El Inca", y a pesar de que muchos piensan que se trata de algo ocasionado por descendientes incaicos o admiración por el fallecido boxeador Edwin Valero, él dice otra cosa.

"Desde que era niño siempre fue muy hiperactivo. No me podía quedar quieto, siempre estaba moviéndome. Con Caribes surgió el apodo de que era incontrolable y por eso me dicen el Inca" y es que la contracción gramatical bien vale el apodo del número 10 de Leones.

En la campaña 2021-2022 César Valera acumula 23 anotadas, es uno de los líderes en ese departamento en la temporada. Para él, la clave es el trabajo encomendado por el cuerpo técnico: "trabajo para estar en las bases. Trato siempre de mantenerme en circulación y que cuando lo haga poder llegar a home. No importa lo que haya hecho hasta ahora, esa es la misión" confiesa el pelotero de ocho temporadas de experiencia en Venezuela.

Los Leones del Caracas viven un momento difícil. Antes del juego de este lunes ante Tigres tenían seis derrotas en los últimos ocho juegos, un amargo trago que Valera achaca al pitcheo: "Nos ha fallado el pitcheo, cuando combinemos bateo con pitcheo las cosas van a salir mejor. Nosotros no hemos bajado los brazos" dijo.

Además, no confiere importancia a que sea uno de los mejores maderos caraquistas, pues antes del juego del lunes exhibia promedio al bate de .313. "Todos los años trato de que sea productivo. Siempre. Yo pienso que en el día a día está la clave para tener éxito, con trabajo y enfoque. No sólo este año, siempre. Para eso trabajo todos los días" soltó el utility.

Una especie de amuleto

Cuando le preguntan a César Valera sobre la ausencia de un primer bate consolidado en Leones en los últimos años y el hecho de que él haya sido el que se mantenga en ese lugar durante toda la zafra, lo explica bien: "Es porque el manager me pide que esté en las bases, como ha sucedido. No soy muy rápido pero trato de embasarme para poder permitir al resto del lineup traer las carreras. Soy una especie de amuleto" añadió.

Asi como su versatilidad para estar en el lineup, también lo aplica en el campo. Empezó siendo tercera base y desde que la segunda semana fue movido a segunda no se ha ido de allí.

Dice que dónde lo pongan rendirá, un amuleto que los Leones quieren mantener vivo para salir de la mala racha que atraviesan.