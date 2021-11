Hernán Pérez solo piensa en los Tigres

beisbol venezolano

Martes 23| 9:01 pm





Guillermo Liñares / @guille94



Hernán Pérez viene de ganar el Más Valioso de la temporada 2020-2021. El aporte del slugger de los Tigres de Aragua la campaña pasada se pudo identificar en varios departamentos: dejó .394 de promedio, .487 de porcentaje de embasado, OPS de .626 y además agregó cinco jonrones, remolcó 27 carreras, conectó 39 hits, se robó ocho bases y pegó ocho dobletes.

No fue poca cosa ese premio para Pérez, pues solo él, Eduardo Pérez y Roberto Zambrano pueden presumir de contar con un "Más Valioso" en la historia tigrera en la LVBP.

Con semejante demostración de valía que terminó por ayudar a decantar la clasificación de los Tigres a los playoffs, era lógico que su equipo lo necesitase como agua de mayo en la actual zafra. Se incorporó al 16 de noviembre en Maracay ante Cardenales de Lara y ese mismo día conectó un vuelacerca que sellaba su regreso triunfal.

Sin embargo, el oriundo de Villa de Cura le resta importancia al hecho de que su arribo coincidiera con el despertar de Aragua: "No es por mi. Es solo casualidad. Los abridores han ido más lejos, los relevistas han estado mejor y el bateo ha funcionado. Estamos bateando. Por eso ganamos cuatro juegos la semana pasada" dijo cuando se le cuestionó sobre ello en el gramado del parque de la Ciudad Universitaria antes de un juego contra los Leones del Caracas.

Meridiano indagó en los planes de Hernán Pérez, y contó sobre su actualidad en el béisbol asiático, sus planes con Tigres y mucho más.

Llegaste como te fuiste el año pasado: bateando. ¿Qué se siente eso volviendo a Venezuela?

Excelente, a mi me gusta jugar en Venezuela porque me ayuda muchísimo al siguiente año cuando voy a Estados Unidos o donde esté. Mi meta es trabajar los pitcheos y poder estar en circulación. Ser paciente en el home.

¿Como afectó la llegada de Clemente Álvarez?

Muy positiva. El año pasado jugué para Ugueto, este año no pero yo a Clemente ya lo conocía. Conoce muy bien a los Tigres, tiene años aquí y a la mayoría de los peloteros y yo pienso que eso nos ha caído muy bien.

Somos una familia, ya sabemos cómo trabaja él y nos adaptamos rápidamente.

Estuviste con Venezuela en el preolímpico en Florida y el repechaje en Puebla. ¿Que tal fue esa experiencia?

Muy bonita, todos nos unimos, peloteros y coaches. Yo llegué tarde pero inmediatamente me di cuenta del buen ambiente, de la buena comunicación y así como a mí me pasó, también le sucedió a un compañero que llegó el mismo día del debut. Si me preguntas, fue algo muy positivo.

¿Como es tu estatus en estos momentos?

Estoy tranquilo. Mi equipo en Corea me dejó libre (el Hanwha Eagle, donde coincidió con el venezolano Carlos Subero) y no tengo aún ninguna oferta encima de la mesa. El mercado en Asia empieza a moverse a finales de noviembre y en MLB aún puede surgir algo también.

¿Jugarás mucho con los Tigres este año?

Es en lo que estoy enfocado, en jugar y ayudar a mi equipo en estos momentos. No pienso en otra cosa.