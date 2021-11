El beisbol venezolano está de luto por la muerte de Omar Malavé (Reacciones)

Gonzalo Urgelles R.

@GnzaUrglls

Ante la información del sentido fallecimiento de Omar Malavé, exitoso mánager de larga trayectoria, que dirigió en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional a Cardenales de Lara, Caribes de Oriente, Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes, el mundo de beisbol se ha volcado con mensajes de pesar y condolencias.

En principio, la información fue difundida por Carlos Feo, narrador y comentarista del circuito de los Navegantes del Magallanes y de Simple Tv, quien recibió la noticia de primera mano por parte del hermano del recordado estratega.

Personajes de la pelota, como Oswaldo Guillén, Kelvim Escobar, Antonio Álvarez, entre otros, inmediatamente reaccionaron ante la mala noticia y se hicieron sentir con pesar. La razón del fallecimiento de Malavé fue un infarto.

Nunca olvidare, cuando Omar Malave siendo mi manager en AA, me llamo a su oficina, para darme la noticia… q’ había sido subido a grandes ligas!!! Obviamente en su lenguaje coloquial como buen oriental, primero me hizo unos cuantos chistes, me decía Prieto, prietico 💔 Q.E.P.D