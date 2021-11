Willians Astudillo, Luis Madero y el porqué del altercado en Barquisimeto

beisbol venezolano

Domingo 21| 4:59 pm





Gonzalo Urgelles R.

@GnzaUrglls

Caribes de Anzoátegui y Cardenales de Lara han sido los equipos más exitosos y mediáticos de los últimos años; de hecho, se han disputado los dos campeonatos más recientes, con balance de una victoria por lado. Sin embargo, este fin de semana han sido noticia, pero no por su juego.

Como muchos sabrán, el viernes 19 de noviembre, ambos equipos protagonizaron un lamentable hecho en el que se fueron a las manos, tras un pelotazo aparentemente intencional, que destapó una olla de frustraciones acumuladas.

Es probable que estas dos novenas se tuvieran ganas desde hace rato, es lo que implica ese roce natural de playoffs, de ser los equipos más destacados y de que el otro te esté disputando el papel principal de la obra.

Lo del viernes explotó por un pelotazo que Luis Madero, de los Cardenales de Lara, le propinó a Tomás Telis, receptor de Caribes de Anzoátegui –que por alguna razón ese día aparece alineado como intermedista.

Sin embargo, ese cuento tiene precedentes

Una semana antes, en un encuentro previo disputado en el Alfonso ‘Chico’ Carrasquel de Puerto La Cruz, y que acabó con abultada victoria (10-3) para los crepusculares, el propio Madero lanzó un episodio en blanco y lo celebró de forma efusiva, con lo que conocemos como “perreo”, cosa que no sentó bien en La Tribu y provocó que las bancas se vaciaran.

Por si fuera poco, el lanzador siguió agregando leña al fuego con una publicación en sus redes sociales, en la que aparece él al momento de abandonar el terreno, con la tángana encendiéndose a sus espaldas; a pie de foto se podía leer la frase: “sin respeto por nadie”. Posteriormente la postal fue eliminada.

Independientemente de que el pelotazo fuera o no con intención, es lógico que con los sucesos previos los ánimos estuvieran caldeados y que tanto Telis, como el resto del conjunto oriental reaccionara a esto de forma negativa, como una provocación más. No obstante, vale acotar que no se justifica el bochornoso espectáculo en el que se vieron inmersos ambos equipos.

Willians Astudillo

Para nadie es un secreto que Willians Astudillo siempre da el 100% cuando salta al terreno y ni hablar de cuando se pone el uniforme de Caribes, el jugador se transforma por completo y es todo corazón en el campo. Además, enfrentar a Cardenales de Lara parece tener un matiz especial para él, pues lo vive con una intensidad diferente, como algo personal.

Astudillo fue otro de los lamentables protagonistas de la puesta en escena que se presenció el viernes en Barquisimeto. El versátil jugador, en plena trifulca, conectó su puño de lleno en la cara de Luis Madero, a quien sentó –literalmente– de golpe.

Un juego apretado, hombres en las esquinas, Caribes se acababa de ir arriba y Luis Madero le dió un pelotazo a Tomás Telis, un hecho no intencional.



Willians Astudillo vino desde atrás y le dió un golpe a traición a nuestro lanzador, cosa que rechazamos de manera contundente pic.twitter.com/H4tQITlKFT — Fanáticos Cardenales (@Cardenalesbbc) November 20, 2021

Además de la gravedad natural de la agresión, hay que considerar el hecho de que Astudillo llegó por detrás al momento de impactar al serpentinero, en lo que se ve como un acto de traición.

Por más intensidad con la que el anzoatiguense vive el beisbol, su actitud nunca se había visto en estos niveles. Nunca había demostrado a los ojos del público ser un jugador problemático. Horas antes del altercado, los Mellizos de Minnesota habían puesto en asignación al jugador venezolano; esto, quizás, pueda ser algo que afectó negativamente a ‘La Tortuga’, que se dejó llevar por las emociones.

Días antes, el pelotero había manifestado su deseo de reportarse a los Campos de Entrenamientos de los Mellizos en mejor condición física, por lo que quería prepararse y bajar de peso.

La sanción

Este tipo de enfrentamientos son naturales del beisbol, cuando se juega con intensidad siempre puede ocurrir algo que genere malestar en el rival y esto provocar que se vacíen las bancas y, en el peor de los casos, que lleguen a las manos. Esto no quiere decir que se justifique, ni mucho menos lo ocurrido, sino simplemente son cosas que pueden estar en el juego.

Lógicamente, ambos implicados deben ser castigados por la liga. Merecen una sanción ejemplar para que el altercado quede aquí, también para que quede como ejemplo de que es algo que no debe ocurrir.

Sin embargo, se está siendo extremista en algunos comentarios, que piden suspender a Astudillo por tres años o incluso de por vida.

En la liga se han presentado cosas peores que las que se vieron el viernes; como la vez que Yorvit Torrealba agredió al umpire Darío Rivero Jr., o cuando Renny Osuna escupió a otro árbitro, o incluso cuando Álex Romero soltó dos batazos contra el receptor Gabriel Lino –precisamente de Caribes de Anzoátegui–, luego de ser golpeado por un pitcheo.

En los tres casos hubo sanción por parte del Código de Ética y Disciplina de la LVBP. La suspensión más rigurosa fue para Torrealba, que fue privado de jugar por un total de 66 encuentros. Por su parte, Osuna –por aquel entonces mánager de los Tiburones de La Guaira– fue suspendido por 10 juegos, mientras que a Romero le cayeron 20.