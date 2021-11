Yoimer Camacho, un brazo de mucha valía en el relevo caraquista

beisbol venezolano

Yoimer Camacho tiene ya 11 temporadas en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. En ese periodo acumula una efectividad vitalicia de 4.83. Sin embargo, vive una campaña de ensueño con los melenudos. En 12 y un tercio posee un promedio de carreras limpias permitidas de 2.13, siendo además el lanzador de Leones del Caracas con más triunfos (4) de la contienda 2021-2022. Además, solo ha permitido un jonrón.

Camacho ya con esas cuatro victorias tiene más triunfos que las 10 zafras anteriores, donde su tope siempre habían sido tres. Ese es el dato a resaltar.

El lanzador derecho atendió a Meridiano y confesó su clave para estar tan bien, y lo que han sido los consejos a los jóvenes del pitcheo caraquista.

Eres el líder en victorias de Leones. ¿A que se debe ese buen momento que debes?

A la confianza que me ha dado el manager Alguacil. Me ha traído en situaciones donde tiene que decidirse la victoria del equipo, y siempre que vengo del bullpen tengo un plan en mente. Eso es lo que hago, aplicarlo y bueno, han salido las victorias gracias a que he estado en momentos decisivos.

Has lanzado con días de descanso. ¿Es un plan del cuerpo técnico?

Si, el coach de pitcheo Wilson Álvarez me ha guiado en ese sentido, ha querido que descanse el brazo después de trabajar largo en la relevos.

¿Has podido hablar con jóvenes como los que tiene el equipo? ¿Qué les dices?

Si, con algunos hablo demasiado. Los trato de aconsejar, que se sientan tranquilos, que tienen que poner en práctica lo que saben y el plan de juego ya establecido.

En esta Liga has sido relevista intermedio pero también has abierto juegos en una especie de "opener": ¿Cual es tu situación favorita?

Ser relevista, es donde más me siento cómodo. Me gusta venir en situaciones difíciles, comprometidas. Aunque como bien dices, he sido abridor, y eso en el extranjero (Argentina y Francia) lo he puesto en práctica. Al final cualquiera que sea la situación la aprovecharé. El rol que me asigne el cuerpo técnico.

En el juego ante Magallanes Franklin Dacosta se vio molesto porque no le salieron las cosas. ¿Hablaste con él?

No, pero los demás muchachos si. Es un joven zurdo que tiene buena velocidad, tiene agallas y seguro aprenderá de ese momento. Yo en lo que pueda también lo aconsejaré.