Danry Vásquez vale su peso en oro y deja en alto a Tiburones con Magallanes

CARACAS. Lo que ha bateado Danry Vásquez desde que llegó a Venezuela para disputar la zafra 2020-2021 es una barbaridad, e incluso desde antes, de cuando jugó en Nicaragua previo a su arribo al país.“La bala” descosió la LVBP con Tiburones de La Guaira en la ronda regular, y no ha parado tras ser escogido por Navegantes del Magallanes como refuerzo en semifinales.

El jardinero nacido en los Valles del Tuy ya tuvo una 2019-2020 de altas cifras, con .368 de average en 34 encuentros, con 50 imparables, cinco cuadrangulares, igual número de dobles y 24 impulsadas. Ascendió hasta un astronómico .414 de promedio, con más biangulares (8) y remolcadas (27), todo con los escualos.

“Tratando de mantenerme sano es la clave, gracias a dios las cosas han salido bien y me está dando una oportunidad de demostrar que puedo seguir jugando pelota buena”, contó a Meridiano el toletero zurdo, quien ahora vestido de marinero se ha desató aún más al ligar .435 en 24 turnos, con cuatro dobles (colíder en la postemporada), dos estacazos y diez remolcadas, igual cifra de la azotea, junto a Oswaldo Arcia.

Eso ha coincidido con el buen trato que ha recibido en la organización filibustera, que ya lo tiene como uno más del plantel. “Me he sentido bastante cómodo, a pesar de mi edad (27 años) fui uno de los cuatro refuerzos que se escogieron y siempre trato de dar lo mejor de mi para demostrar que no estaban equivocados”.

Todo se ha centrado en un clima en el que Vásquez pudiese ser más que un magallanero de alquiler, pero él no se fija en esas cosas y agradece la oportunidad otorgada, mientras siente orgullo de representar al cardumen en estas instancias. “Estoy muy agradecido con mis Tiburones, estoy dejando en alto la franquicia representándolos. De la misma manera agradecido con mi equipo actual Navegantes del Magallanes por estar ahí conmigo, deseo conseguir el título con Magallanes”.

Desde su debut en el circuito local, el patrullero no ha llegado a jugar una serie decisiva, y tras poner en jaque a Caribes de Anzoátegui (club que lo dejó con las ganas el año pasado), las aspiraciones se vuelven ilusiones, aunque no distracciones. “Nunca he ido a una final, y estoy bastante emocionado pero a la vez muy cuidadoso para que esas emociones no se conviertan en ansiedad y no haga más de la cuenta”.

Con tensión. Durante el tercer juego, el zurdo grandeliga José Quijada sacó a relucir su estatus en un duelo frente a Vásquez, al cual ponchó en el quinto inning de un choque que iba 2-1 a favor de los eléctricos y el cual, el siniestro de la “tribu” se gozó a su manera.

Sin embargo, en el quinto duelo, el mirandino tomó revancha y frente a él la desapareció con dos en base, celebrando efusivamente la acción. Todo se trata de cosas de terreno, según el relato del bateador.

“Fue algo que viví con mucha emoción y adrenalina, con todo respeto al lanzador que es uno de los mejores lanzadores zurdos venezolanos en la actualidad, solo viví el momento”, explicó quien ya tiene días en el radar de la opinión pública, pero esta vez gracias a sus actuaciones deportivas.

Incierto

Vásquez aún desconoce en qué liga de béisbol participará durante el 2021, pero todo lo deja a las actuaciones que ha tenido para llegar a un acuerdo. “Ya eso son cosas que no controlo pero creo en Dios y que puedan pasar cosas buenas”, afirmó. En 2019 jugó en México y espera por lo que va a ocurrir. “Creo que la mejor opción es mantenerme paciente y esperar mi oportunidad”.

Cifras

1.223 de OPS en la temporada 2020-2021, líder en ese departamento entre los bateadores con turnos oficiales del certamen

20 cuadrangulares en seis temporadas que tiene en la LVBP. En cada campaña ha disparado al menos una y tiene dos con cinco, su tope

130 remolcadas de por vida, luego de tener cuatro zafras con al menos 20 o más impulsadas. También impuso un registro en esta justa (28)

35 imparables le faltan para llegar a 300, hecho que podría concretar en el siguiente campeonato, con los 27 años de edad que posee