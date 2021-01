Jhonny Pereda: He trabajado bastante

beisbol venezolano

Harold Capote Fernández| @batesbeisbol

CARACAS. Dentro de un año decepcionante en líneas generales, no todo fue gris en el ámbito de Leones del Caracas, en especial por la sobresaliente actuación de su joven receptor Jhonny Pereda, elegido como el Novato del Año del torneo 2020/2021.

El máscara melenudo destacó por su gran capacidad con el madero, al ligar .338 de average (133-45), OBP de .421, también .421 de SLG, OPS de .842 y apenas 23 ponches recibidos, indicadores evidentes de un bateador con plena consciencia de la zona de strike.

Este habilidoso toletero conversa con el diario deportivo de Venezuela, Meridiano, para relatarnos detalles sobre su primera incursión en el circuito local, impresiones por el galardón recibido así como sus proyecciones en el corto plazo.

¿Cómo, dónde te enteraste de que eres el Novato del Año, cuál fue tu primera reacción?

Estaba con mi esposa, mi familia estaba en mi casa, había salido a tramitar unas diligencias y me llegó la noticia cuando me escribió una persona de Leones felicitándome.

Yo estaba como un niño esperando un regalo (risas)

En la historia del Caracas pasas a ocupar un lugar especial por ser su 14to Novato del Año, ahora el equipo con más ganadores de este premio gracias a ti

Es un gran orgullo para mí porque el Caracas ha tenido muchos jugadores buenos, estar en este listado me hace sentir orgulloso, de verdad me pone bastante contento por todo el trabajo que se ha hecho.

¿Sabes que tu nombre se une al de figuras como el "Chico" Carrasquel, "Carrao" Bracho, Pompeyo Davalillo, César Tovar, Antonio Armas y Róger Cedeño, todos ellos ilustres caraquistas?

He escuchado muchas historias sobre el Novato del Año, estar junto a esos personajes me llena de bastante felicidad porque esos jugadores han marcado bastante historia. Yo crecí escuchando de ellos o viéndolos. Me llena de orgullo el estar en esa lista del Caracas.

Al ver tus estadísticas sobresale las pocas veces que te ponchas, 23 veces en 133 turnos en este torneo, y en las Menores 262 veces en 1668 turnos. ¿Esto siempre te ha caracterizado o es algo que desarrollaste en el trayecto?

He trabajado bastante. También es algo que me caracteriza pero igual he trabajado muchísimo porque a mí, como a muchos peloteros, no me gusta poncharme.

Esa baja cantidad es el resultado de un trabajo que consiste en llevar un plan al home plate al momento de batear, tratar de ver qué tiene el pitcher para saber cómo asumir un turno y tratar de evitar los ponches.

Dentro del cuerpo técnico y jugadores del Caracas, ¿de quiénes aprendiste más?

Todos me ayudaron desde sus respectivas áreas, cada uno aportó un poquito de sus conocimientos. Yo hablaba con todos, les preguntaba qué hacían ellos cuando eran jugadores; también preguntaba sobre su punto de vista como coches, siempre trataba de comunicarme con ellos.

Mis compañeros también me ofrecían sus consejos. Yo soy el tipo de personas que le gusta preguntar mucho a las personas que tienen bastante experiencia, cómo hacían, por qué se hace esto.

Siempre trato de buscar un por qué a todo, después de ese busco otro por qué y seguir aprendiendo (risas).

De cara a la temporada 2021 en EEUU, ¿seguirás con la organización de Boston?

Sí, voy a estar en el entrenamiento primaveral de Grandes Ligas para buscar un puesto en el equipo grande. Sé que Medias Rojas tiene receptores buenos pero yo voy a dar lo mejor de mí y dejar la decisión en manos de los jefes.

¿Te ves con posibilidades de hacer el equipo grande?

Lo primero es llegar allá, arrancar los entrenamientos, los juegos de pretemporada y seguir haciendo el trabajo, las pequeñas cosas y mantenerme saludable, esto último es muy importante.

¿Dispuesto a volver a la LVBP y concretar una posible revancha de Leones del Caracas?

¡Si claro! Tengo planes de volver a ponerme la camisa del Caracas, de verdad me gustó la experiencia de jugar en mi país, de pertenecer a Leones, de estar con mis compañeros, el cuerpo técnico, de toda la experiencia.

¡Me sentí como en casa!

Mensaje a la afición

Nosotros en el Caracas dimos el 100% por el equipo, sé que no hubo buenos resultados pero vamos a seguir trabajando duro para el próximo campeonato llevarnos el título.

Primerizos galardonados

A lo largo de la historia de la LVBP, el premio Novato del Año ha sido entregado en 70 ocasiones, y en 41 de ellas, el ganador se encontraba en su temporada de estreno en el circuito local, este es el caso de Jhonny Pereda, que une su nombre al de sobresalientes figuras de nuestro pasatiempo nacional como Alfonso “Chico” Carrasquel, José “Carrao” Bracho, Luis “Camaleón” García, Emilio Cueche, Pompeyo Davalillo, Luis Aparicio, Teodoro Obregón, César Tovar, Dámaso Blanco, William Ereú, Gustavo Polidor, Jesús “Chalao” Méndez, Luis Sojo, Juan Francisco Castillo, Róger Cedeño, Juan Rincón, Luis Ugueto, Ronny Cedeño, Maximiliano Ramírez, José Pirela, Salvador Pérez, Odúbel Herrera, Alexánder Palma entre otros.

Cifras:

8 dobles ligó Jhonny Pereda en su temporada de estreno en la LVBP

16 carreras empujadas, cuarto entre los toleteros caraquistas

16 rayitas anotadas

4to en ponches (23) entre los bateadores de Leones con más de 100 turnos (133)