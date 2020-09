Liu Rodríguez: Representar a Venezuela es algo único e inolvidable

beisbol venezolano

Luego de una larga trayectoria como pelotero, Liu Rodríguez hace su carrera como coach, con mucho trabajo y grandes aspiraciones para el futuro.

Pero durante su extensa trayectoria como profesional, confiesa Liu Rodríguez, haberse ido preparando con dualidad de rol para el compromiso profesional que hoy asume.

“Al final de mi carrera como pelotero activo, me preparó un poco para lo que hago hoy en día que es ser coach profesional, en mis últimos años estuvo en Estados Unidos en una Liga Independiente en la que me desarrollé como jugador y coach. Eso me ayudó bastante en la eventual transición de ser coach” confesó Liu Rodríguez.

También en Venezuela tuvo la oportunidad de ir puliendo ese camino que lo llevó a los Cerveceros de Milwaukee.

“En Venezuela trabajé con Tiburones de La Guaira, aun activo en Estados Unidos en Liga Independiente, como coach/manager de la Liga Paralela y eso me ayudó también hasta que finalmente conseguí el trabajo con los Cerveceros de Milwaukee, ya son ocho años con esta organización con la que sigo aprendiendo cada día”

El criollo va encaminado a lo que pretende, ser en algún momento manager en Venezuela y de ser posible en las Grandes Ligas.

“Ya he comenzado a dar pasos en mi carrera como manager, la pandemia frenó algunos planes para este año, pero tenía planes para algunas categorías como la rookie en Estados Unidos, pero con el norte en algún día dirigir en categorías más altas y en Venezuela”

Aprovechamos para indagar sobre su novedoso programa de entrenamiento en casa, producción de toda la familia.

“Actualmente tenemos el programa Training at home with Liu (Entrenando en casa con Liu) por youtube, todos tienen la facilidad de entrar y ver los videos, trabajar con sus hijos o coaches aprender algunas cosas la filosofía de Liu Rodríguez, sabemos que todos tienen distintas filosofías, pero es algo muy familiar, participa mi hija Camila con la edición de videos, mi esposa Catherine se encarga de la grabación como tal, mi hijo Liu Alejandro me ayuda en la ejecución y por supuesto yo, un proyecto totalmente familiar”

Cada semana la familia Rodríguez produce un nuevo video que se puede disfrutar en la plataforma Youtube. “Los videos los hemos ido colocando al principio cada semana, fue mi esposa Catherine Lara quién se le ocurrió esta idea de ayudar a todos los niños en cuarentena con estos videos que le pueden ayudar desde casa y nos pusimos manos a la obra”

El programa de entrenamiento va dirigido a todos los que desean aprender estos consejos del deporte.

“En principio el plan va dirigido a todos los que quieran aprender de la filosofía de defensa no solamente beisbol sino softbol, los que quieran ingresar por youtube pueden hacerlo y mi recomendación es ir paso por paso para mejorar los fundamentos y la base de fildeo. En general es dirigido a todo público que le interese por supuesto esa parte del béisbol y que están en sus casas en cuarenta que se cuidan resguardándose por su salud”

No es un programa dirigido específicamente a profesionales, pero si han recibido contribución y comentarios de figuras de alto rendimiento. “Hemos recibido apoyo de muchas personas, jugadoras de softbol y béisbol nos han escrito también así que va dirigido a todos, no un target específico, la idea es aprender entre todos”

Liu Rodríguez compartió su experiencia de haber jugado con la selección de Venezuela en los Panamericanos de Río 2007 y en el Mundial en China Taipéi ese mismo. “Fue una experiencia única e inolvidable haber tenido el honor de vestir la camiseta de Venezuela en los Panamericanos de 2007 y en el Mundial, en mi larga carrera he tenido altos y bajos, entre los momentos de mejor experiencia están estos eventos, por primera vez pude representar a mi país y usar su camiseta, fue un compromiso grande lo llevé de corazón. No puedo olvidar competir por el país y el nombre que llevaba en el pecho, después de eso, de haber competido en ese evento te das cuenta de la magnitud y de lo importante de competir a ese nivel olímpico y ahora como coach de la Premier 12 es otra bendición mandad por Dios”. Para finalizar, dejó un importante consejo para todos los que deseen vestir la camiseta de Venezuela como jugadores o coaches.

“Mi consejo a todos los jugadores y coaches que vistan o deseen vestir la camiseta nacional es trabajar fuerte, porque en el torneo que sea, categoría que sea hay mucha competencia. Hay que aprender, somos (Venezuela) una cuna de beisbol y eso nos permite competir en el más alto nivel, pero en el campo como jugador o técnico hay que aprender y demostrar que podemos ser parte de la selección” finalizó Liu Rodríguez. / FEVEBEISBOL.