Omar Vizquel suena para dirigir a los Leones

SINTESIS DEPORTIVA POR AVELINO AVANCIN

A UNA SOLA VUELTA y en una ronda de todos contra todos, si habrá campeonato de fútbol venezolano, en los estadios de Valencia y San Felipe, jugando a puerta cerrada por los efectos de la pandemia, pese a los múltiples inconvenientes y riesgos que existen, aunque todavía no hay calendario, ya que no se sabe el numero de equipos participantes. Los cuatro primeros obtendrán el boleto a la Copa Libertadores y los cuatro siguientes a la Suramericana…Juan Tolisano destaca la unión del grupo en el Táchira. “Estamos trabajando duro, muy enfocados en el aspecto físico para mantener el ritmo. Aspiramos estar peleando el título campeonil”, dijo el estratega, quien no descarta sumar entre uno o dos nuevos refuerzos…Mineros y Aragua pudieran seguir en el 2021 el camino a la Segunda División que corrieron Llaneros y Maracaibo, quienes fueron descendidos por la FIFA, debido a impagos a jugadores y entrenadores. A dichos conjuntos se les ha dado un plazo y al parecer no han cumplido lo acordado. Horacio Matuszyczk introdujo una demanda por un monto bastante alto…Tres bajas hasta los momentos en Portuguesa. El alto mando de los rojinegros anuncio que no siguen Tulio Etchemaite, Rene Flores y Wilber Bravo…Fuertes rumores de que el exitoso Esteban Trapielo y un grupo de empresarios de Maturín, estarían cerca de comprar la franquicia de Trujillanos. ¿ No están bien las cosas en los guerreros de la montaña?, pues no, ya que les deben más de tres meses de sueldo….Desde Turén, el consecuente fanático Pastor “Chilavert” Reyes destaca el enorme semillero que ha sido esta localidad portugueseña, para exportar jugadores más allá de nuestras fronteras, entre ellos Henry Pernia y los hermanos Rafael y José Romo…Muchas felicitaciones para Tony Alarcón que el domingo arribó a 64 primaveras, que Dios te siga dando mucha salud mi pana…

OMAR VIZQUEL, quien será nuestro próximo Salón de la Fama del béisbol estadounidense, es otro de los candidatos que suena fuertemente para tomar las riendas de los Leones del Caracas, tras la suspensión de la temporada de México, algo que no ocurría desde hace 95 años. En territorio azteca, el ex campocorto de 52 años iba a ser el timonel de los Toros de Tijuana. Varios nativos han quedado sin empleo. …Lamentable lo de Salvador Pérez y Willians Astudillo, quienes dieron positivo de covid 19…Las Grandes Ligas serán por un periodo corto de apenas sesenta encuentros. La mayoría de los planteles iniciaron sus prácticas desde el primero de julio. No habrá juego de estrellas, el mismo que se iba a disputar en Los Ángeles fue reprogramado para el 2022, ya que el del 2021, será en Atlanta…Antonio Armas cumplió 67 años el pasado 2 de julio. Con sus soberbios jonrones, el nativo de Puerto Píritu estado Anzoátegui, fue uno de los venezolanos más populares en la década de los 80. Como atleta vio acción durante 1432 encuentros…La convención del béisbol venezolano esta prevista para efectuarse en los próximos días, para decidir en que fecha de noviembre arrancan. Se dice que para reducir gastos se van a jugar encuentros solo en Caracas, Maracay, Valencia y en Vargas…

LEWIS HAMILTON intenta igualar la marca de siete coronas que tiene el alemán Michael Schumacher. A todo vapor se iniciaron las acciones de la Formula Uno en Austria. La programación tendrá solo ocho carreras y pudieran ampliarse a siete más. Las expectativas están en ver y conocer si el piloto británico mantiene la supremacía y empata al teutón. La escudería Mercedes Benz busca seguir dominando a los italianos de la Ferrari, en este evento de grandes emociones…

GUILLERMO GONZALEZ nos deja un legado importante. Por su calidad humana se gano la admiración de miles de personas. “Era muy generoso y amable”, tal como siempre lo expresaba el doctor Andrés De Armas, quien era como su hermano. Se ha marchado al cielo uno de los grandes personajes de la televisión…Se nos alegro la tarde del sábado, eran cerca de las cinco cuando recibo una llamada del excelente amigo Eleazar Barros, actualmente radicado en Florida. Gran abrazo para ti y tu familia. Recordamos muchas anécdotas. Eleazar es uno de esos grandes personajes que inspiran a trabajar duro por el progreso y desarrollo…Se termino el espacio…Mis respetos para todo el país.