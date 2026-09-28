Tigres de Aragua suma siete piezas a sus entrenamientos

La organización de Tigres de Aragua informó este lunes la incorporación de siete nuevos jugadores a las prácticas, con presencia en el infield, los jardines y el cuerpo de lanzadores.
Entre los jugadores de cuadro que se sumaron al trabajo aparecen Leobaldo Piña, Franklin Torres y Ricardo González, mientras que Edgardo Fermín y Leobaldo Cabrera se incorporaron como jardineros.
Piña regresa al entorno bengalí después de haber formado parte del equipo en temporadas anteriores. El infielder viene de desempeñarse en el beisbol mexicano, donde durante 2026 pasó por Dorados de Chihuahua y Caliente de Durango.
Por su parte, Franklin Torres también figura actualmente en el roster oficial de Tigres como infielder, mientras que Fermín aparece como Outfielder. Cabrera, entretanto, está registrado como jardinero en la nómina del conjunto aragüeño.
También llegan brazos
El grupo de incorporaciones lo completan los lanzadores Gregory Infante y Anderson Guevara, quienes se suman a una preparación que ya contaba con una importante presencia de pitchers.
Tigres comenzó su pretemporada el pasado 24 de septiembre con 27 peloteros en el José Pérez Colmenares, incluidos 21 lanzadores, tres receptores y dos infielders, además del actual campeón bate de la LVBP, Gorkys Hernández.
Con estas siete nuevas incorporaciones, la tropa bengalí continúa dando forma a su plantilla mientras avanza la preparación para una campaña que comenzará en octubre.