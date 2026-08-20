¡Se calentó! Willson Contreras discute con un fan de los Red Sox tras ser abucheado

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Willson Contreras está viviendo una primera temporada particular con los Medias Rojas de Boston, que gracias a su producción se mantienen peleando por los puestos de clasificación después de un arranque para el olvido en la actual edición de las Grandes Ligas.

El venezolano ha respondido con el bate y atraviesa una de las mejores campañas de su carrera, con promedio de .283, porcentaje de embasado de .393, 25 cuadrangulares y 74 carreras impulsadas, números que lo han convertido en uno de los jugadores más consistentes de la ofensiva durante el año.

Sin embargo, el experimentado inicialista también ha protagonizado varios episodios cargados de emoción en 2026. Uno de los más recordados ocurrió el pasado 30 de junio, cuando estuvo involucrado en una trifulca durante el encuentro frente a los Nacionales de Washington. Ahora, el venezolano volvió a quedar en el centro de la atención después de recibir abucheos de los seguidores de Boston por segunda ocasión durante este mes.

Willson Contreras y un nuevo cruce con los fans

La situación ocurrió en la parte baja del décimo inning del encuentro que los Medias Rojas terminaron perdiendo 7-6 ante los Diamondbacks de Arizona. Contreras fue abucheado por los aficionados después de correr hacia primera base tras un rodado que produjo una carrera. El episodio recordó lo sucedido el pasado 8 de agosto, cuando también recibió fuertes críticas del público por no correr con suficiente intensidad luego de conectar un batazo.

Lejos de ignorar los reclamos, el inicialista respondió a los aficionados poniéndose una mano junto al oído, en un gesto que pareció pedir todavía más abucheos desde las tribunas. La tensión aumentó posteriormente cuando el venezolano aparentemente tuvo un intercambio verbal con un fanático ubicado detrás del dugout de Boston. Así, pese a su destacado rendimiento ofensivo, el veterano continúa protagonizando situaciones que generan opiniones divididas entre los seguidores de los Medias Rojas.