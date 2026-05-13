Salvador Pérez iguala a otro Salón de la Fama: Vea la inmensidad de su nuevo jonrón

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Las Medias Blancas de Chicago triunfaron en la noche de este martes por 6 a 5 sobre los Reales de Kansas City, esto gracias a un productivo inning de cinco anotaciones. Sin embargo, eso no evitó que Salvador Pérez les hiciera daño con un demencial batazo.

Y es que Salvy hizo gala de su poder en la misma primera entrada, la cual cerró con dos anotaciones para su equipo. Luego del jonrón solitario de Bobby Witt Jr., el venezolano hizo lo propio ante los envíos del abridor Erick Fedde y le desapareció la bola entre los jardines derecho y central.

Al final ligó de 5-2 con un vuelacercas, una impulsada y una anotada. Además, con este sexto batazo de cuatro esquinas igualó el liderato de dicho apartado en lo que va de temporada de los Reales, junto a Witt Jr. y Carter Jensen.

Salvy, en modo Salón de la Fama

En cuanto a sus números de por vida, Salvador Pérez llegó a 309 jonrones en su carrera, misma cifra que dejó en su momento el Salón de la Fama Édgar Martínez luego de 18 campañas en la MLB.

Por su parte, vale resaltar que cada vez se acerca más a la marca de jonrones de la franquicia de Kansas City, la cual es de 317 con la firma de George Brett, quien también es un inmortal de Cooperstown.