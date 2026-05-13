Pittsburgh sonríe: Jhostynxon García firma una jornada soñada de tres jonrones

Jhostynxon García sigue demostrando que las Ligas Menores ya le están quedando pequeña a su poder. Otro gran ejemplo de ello se vivió durante la jornada de este martes, cuando su equipo, Indianapolis Indians (Piratas de Pittsburgh), triunfó por 10 a 8 sobre Louisville Bats (Rojos de Cincinnati).
Jhostynxon regaló jonrones
Por primera vez desde que hace vida en Triple-A, el oriundo de San Fernando de Apure disparó hasta cinco indiscutibles en un mismo encuentro. Pero lo más destacado de eso es que su jornada fue de tres cuadrangulares, con tres carreras impulsadas y cuatro anotadas.
En la primera entrada, Jhostynxon García inauguró la pizarra con un batazo por todo el jardín central, a una distancia de 437 pies y con una velocidad de salida de 107.3 mph.
En su siguiente turno, en el tercer capítulo, le repitió la dosis al abridor por la misma zona, solo que esta vez la conexión fue de 393 pies de distancia y salió a una velocidad de 109.9 mph.
Ya para cerrar, el jardinero venezolano no tuvo piedad ante el mismo el mismo lanzador y le desapareció la bola por la pradera izquierda, a 374 pies de distancia y con una velocidad de salida aun más potente de 113.5 mph.
Luego de esta grandiosa presentación, hay que resaltar que es primera vez en la carrera de Jhostynxon García que dispara tres jonrones en un mismo compromiso, algo que supera enormemente su hazaña del año pasado de tres juegos seguidos disparando vuelacercas.
Números de Jhostynxon García en la temporada 2026 de la MiLB (Triple-A)
- 15 juegos
- 62 turnos al bate
- 14 hits
- 1 doble
- 3 jonrones
- 6 carreras impulsadas
- 5 carreras anotadas
- .226 AVG
- .250 OBP
- .387 SLG
- .637 OBP