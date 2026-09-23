Noche récord en Filadelfia: Wheeler abanica a siete al hilo y llega a una marca histórica

Zack Wheeler ratificó por qué es considerado una de las mejores adquisiciones en la historia de los Filis de Filadelfia. El estelar lanzador derecho vivió una noche de ensueño este martes en el Citizens Bank Park, donde no solo dominó a los Cerveceros, sino que inscribió su nombre con letras doradas en los libros de las Grandes Ligas.

Un club exclusivo

Con un ponche fulminante sobre Brice Turang en la primera entrada, Wheeler alcanzó la codiciada cifra de 2.000 abanicados en su carrera. Este hito lo convierte en el lanzador número 96 en toda la historia de las Mayores en lograr tal hazaña desde el montículo.

Curiosamente, su compañero de rotación, Aaron Nola, también alcanzó esta misma marca a principios de año. Ahora, ambos conforman apenas la segunda pareja de coequiperos en conseguir los 2.000 ponches en una misma temporada, emulando a Tim Hudson y Jake Peavy (2014).

Nueva marca para la franquicia

Lejos de conformarse con el logro personal, el serpentinero de 36 años impuso un nuevo récord absoluto para la organización. Wheeler retiró por la vía del ponche a los primeros siete bateadores que enfrentó de forma consecutiva al inicio del compromiso.

Esta brutal demostración de dominio pulverizó la marca anterior de la franquicia. Hasta este martes, el récord le pertenecía a Brandon Duckworth, quien había abanicado a seis oponentes al hilo en el arranque de un juego durante la campaña de 2002.

La mirada puesta en octubre

Wheeler llegó a esta apertura luciendo un sólido récord de 13-5 y una brillante efectividad de 2.99. Aunque su próximo turno en la rotación está programado para el domingo ante los Rays en el cierre de la ronda regular, los planes del equipo podrían cambiar drásticamente.

Si la escuadra de Filadelfia logra asegurar su boleto a la postemporada antes del fin de semana, la gerencia optaría por darle descanso. De esta manera, guardarían el letal brazo de Wheeler para abrir el primer choque de la Serie de Comodines de la Liga Nacional.